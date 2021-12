Zielke Research Consult und MORGEN & MORGEN vergeben erste Produktlabels für Nachhaltigkeit im Bereich Lebensversicherungen an die AXA

Durch die Offenlegungsverordnung sind Versicherungsvermittler und -makler künftig verpflichtet, die Nachhaltigkeitspräferenzen ihrer Kunden zu berücksichtigen.Zielke Research Consult hat hierzu ein Prüfverfahren entwickelt, dass sowohl das Sicherungsvermögen wie auch die angebotenen Fonds in ihrer Einstufung nach Artikel 8 (zu einem gewissen Grade nachhaltig) und Artikel 9 (zum größ- ten Teil nachhaltig) der Offenlegungsverordnung bestätigt.Gerade im Fondsbereich obliegt es den Fondsgesellschaften, diese Einschätzung selbst vorzunehmen. Auf Basis dieser Einschätzung berät der Versicherungsmakler den Endkunden und haftet dafür. Der Maklerpool PMA hatte vor diesem Hintergrund am 18. November 2021 bereits eine Qualifizierung durch Zielke Research Consult als Voraussetzung für eine Vermittlung bekanntgegeben.Unser Prüfverfahren besteht hauptsächlich auf einer Überprüfung der technischen Erfüllung gemäß bestehender Taxonomie wie auch der ESG-Scores. Die Methodik ist unter https://www.zielke-rc.eu/... einsehbar. Nur Versicherungsunternehmen, die von uns als Ganzes als nachhaltig eingestuft werden (Erreichen eines CSR-Labels), können auch ihre Produkte zertifizieren lassen.Wir vergeben zwei Produktlabels nach zwei Bewertungsstandards: Beim ersten Label „nachhaltig gestaltbares Versicherungsprodukt“ kann der Kunde zwischen verschiedenen Fonds und Anlageoptionen, die zum Teil auch als nicht nachhaltig gelten, wählen. Nur bei der Auswahl von uns als nachhaltig qualifizierter Fonds kann dieses Produkt als nachhaltig angesehen werden.Beim zweiten Label „nachhaltiges Versicherungsprodukt“ werden dem Kunden nur von uns nach Artikel 8 und 9 der Offenlegungsverordnung qualifizierte Fonds und Anlageoptionen angeboten.Wir unterscheiden bei beiden Bewertungsstandards zwischen drei Kategorien -Gold, Silber und Bronze. Je schneller das Sicherungsvermögen mit Rücksicht auf Governancezwänge auf die EU-Taxonomie ausgerichtet wird und je schneller schädliche Assets - die sich nur zu einem unwesentlichen Teil im Sicherungsvermögen befinden dürfen - abgestoßen werden, desto besser die Einschätzung. Bei Gold streben wir einen Zeitraum von maximal fünf Jahren an, bei Silber einen von zehn Jahren und bei Bronze einen von 15 Jahren.Lebensversicherer dürfen nicht durch ein zu schnelles Umschichten ihrer Kapitalanlagen das Vermögen ihrer Versicherten schädigen. Das wäre eine Verletzung von Grundsätzen der guten Unternehmensführung. Mit einer klaren Umschichtungsstrategie, die wir würdigen, können sie aber sicherstellen, dass neue Kundengelder nicht in schädliche Assets fließen.Die entsprechenden Labels werden in Kürze in der Analyse- und Vergleichssoftware M&M Office von MORGEN & MORGEN sichtbar, um Vermittlern Orientierung in der aktiven Beratung geben zu können.