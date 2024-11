Zielke Research Consult GmbH wird erneut im internationalen Normungsprozess für Nachhaltigkeit gewählt.

Das Unternehmen konnte sich in einer entsprechenden Ausschreibung des Umweltbundesamtes erfolgreich durchsetzen.



Dr. Carsten Zielke wird weiter in dem technischen Komitee ISO TC322„Sustainable Finance“ tätig sein und Deutschland sowie dasUmweltbundesamt vertreten. Zudem engagiert sich die Zielke ResearchConsult GmbH in den zugehörigen DIN-Ausschüssen, um dieWeiterentwicklung globaler Nachhaltigkeitsstandards maßgeblichmitzugestalten. Der kürzlich beschlossene DIN-Nachhaltigkeitsscore fürFinanz- und Versicherungsprodukte gehört mit zu diesen Bemühungen.



Das Komitee ISO TC322 „Sustainable Finance“ widmet sich der Schaffungvon Normen, die es ermöglichen, Finanzprodukte als nachhaltig zuqualifizieren. ISO TC207 „Environmental Management“ hingegen erarbeitetgrundlegende Standards für ESG-Strategien auf Unternehmensebene undkonzentriert sich dabei auf Umweltmanagement sowie die sozialen undwirtschaftlichen Aspekte von Umwelt- und Klimafragen. Diese Standardssollen Unternehmen weltweit auf ihrem Weg zur Nachhaltigkeit unterstützen. Darüberhinaus vertritt Zielke das Umweltbundesamt auch bei derErarbeitung sektorspezifischer Nachhaltigkeitsberichtsstandards fürVersicherer bei der European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG).



„Es ist mir eine Ehre, unser Land im internationalen Normungsprozess für dasUmweltbundesamt weiter zu vertreten“, erklärt Dr. Carsten Zielke. „Eine dergroßen Herausforderungen wird sein, die Normen für dieNachhaltigkeitsberichterstattung auf europäischer und internationalerEbene praktikabel und zügig umzusetzen, damit diese neuen Standardsallen Stakeholdern transparente und aussagekräftige Informationen bieten.Nur so können wir Greenwashing wirksam entgegenwirken und sicherstellen,dass Berichte künftig den Anforderungen gerecht werden. Hierzu möchteZielke Research Consult einen bedeutenden Beitrag leisten.“



Diese Berufung unterstreicht das Engagement der Zielke Research ConsultGmbH für eine zukunftsorientierte und nachhaltige Finanzwirtschaft, die deninternationalen Standards gerecht wird und maßgeblich zur Verbesserungder Nachhaltigkeitsberichterstattung beiträgt.

(lifePR) (