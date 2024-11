Plattform für Nachhaltigkeits- und Solvenzbewertung von Versicherern setzt neue Maßstäbe

Die IKK classic, eine der größten gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland, verstärkt ihr Engagement für nachhaltige Prozesse und ist künftig auf der Plattform www.check-deine-versicherung.de präsent. Diese Plattform, ein Projekt des renommierten Versicherungsexperten Dr. Carsten Zielke, setzt neue Maßstäbe bei der Analyse und Bewertung von Versicherungsunternehmen in Bezug auf Nachhaltigkeit und finanzielle Stabilität. Durch die Unterstützung dieses zukunftsorientierten Projekts wird die Reichweite erheblich ausgeweitet, um Verbrauchern noch mehr Transparenz und Orientierung zu bieten.Der Schutz von Umwelt und Gesellschaft ist für das Wohlergehen der Menschen von zentraler Bedeutung. www.check-deine-versicherung.de analysiert Versicherer nicht nur nach ihrer finanziellen Solvenz, sondern auch nach deren nachhaltigen Geschäftsmodellen. Diese ganzheitliche Betrachtung ist auch im Sinne der IKK classic, die bereits mit ihrem umfassenden Nachhaltigkeitskonzept in der Krankenversicherungsbranche Vorreiterrolle übernimmt und 2024 mit dem Assekuranz Award in der Kategorie „Nachhaltigkeit Kranken“ ausgezeichnet wurde.Durch die Unterstützung der www.check-deine-versicherung.de zeigt die IKK classic, dass nachhaltige Prozesse nicht nur im Gesundheitswesen, sondern auch in der Versicherungswirtschaft entscheidend sind. Mit einer fundierten Bewertung von Versicherungsprodukten erhalten Verbraucher*innen Orientierungshilfen, um bewusstere und nachhaltigere Entscheidungen zu treffen.Die Plattform bietet Verbrauchern einen kostenlosen Zugang zu diesen Orientierungshilfen als detaillierte Bewertungen der Solvenz und Nachhaltigkeit von Versicherungsunternehmen. Zielke Rating stellt sicher, dass diese Informationen objektiv und ohne Interessenkonflikte zur Verfügung gestellt werden, was den Marktzugang für Verbraucher vereinfacht und den Versicherungsmarkt insgesamt transparenter macht.Die IKK classic verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz: Nachhaltigkeit prägt sowohl interne Prozesse als auch die Angebote für ihre Versicherten. Von der Förderung nachhaltiger Mobilität über digitale Gesundheitslösungen bis hin zu inklusiven Projekten wie gemeinsamen Wandertagen mit und ohne Behinderung setzt die Krankenkasse Maßstäbe.Auch das Leistungsangebot der IKK classic richtet sich konsequent auf Prävention und Nachhaltigkeit aus. Mit mehr als 70 Zusatzleistungen, darunter die IKK bewegt-App, Online-Gesundheitskurse und das Resilienzprogramm „versica“, bietet die Krankenkasse innovative Unterstützung für ein gesundes Leben. Ressourcenschonende Präventionsmaßnahmen tragen dazu bei, vermeidbare Krankheiten zu reduzieren und die Umwelt zu entlasten.Mit ihrer digitalen Vorreiterrolle, ausgezeichnet als „Digital Champion“ (Focus Money, 04|2024), beweist die IKK classic, dass Innovationen im digitalen Bereich auch im Gesundheitswesen und der Versicherungsbranche zu mehr Effizienz führen können. Digitale Gesundheitsanwendungen erleichtern den Zugang zu medizinischen Leistungen und steigern die Effizienz in der Versorgung – ein zentraler Aspekt, der auch bei der Zusammenarbeit www.check-deine-versicherung.de eine Rolle spielt.Die Unterstützung von www.check-deine-versicherung.de durch die IKK classic ist ein weiterer Schritt, um nachhaltige Werte und gesellschaftliche Verantwortung zu fördern. Gemeinsam mit Zielke Rating setzt die Plattform neue Standards für Transparenz und Nachhaltigkeit in der Versicherungsbranche und zeigt, dass Gesundheitsschutz und Klimaschutz untrennbar miteinander verbunden sind.