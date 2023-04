LAIQON AG erhält CSR Unternehmenssiegel

LAIQON hat sich dabei der gleichen strengen Qualitätsprüfung ihres Nachhaltigkeitsberichts wie Versicherer und Banken unterzogen und konnte mit 2,89 Punkten das Silber-Siegel erreichen. Wie bei Banken und Versicherern hat Zielke auch hier ausschließlich mit öffentlich frei verfügbaren Quellen gearbeitet, um die entsprechende Einstufung zu ermitteln. Diese Überprüfung hat LAIQON erfolgreich bestanden. In der Datenbank von Zielke Research Consult befinden sich mittlerweile über 1700 überprüfte Gesellschaften.Zudem hat LAIQON bisher elf seiner Fonds von ZRC überprüfen lassen und für diese jeweils das Siegel „Fondsbaustein für ein nachhaltiges Versicherungsprodukt“ erhalten. Damit können diese Fonds in nachhaltigen Versicherungsprodukten eingesetzt und haftungsgesichert vertrieben werden. Ein Fonds ist dabei nach Art. 9 der EU-Offenlegungsverordnung eingestuft, weitere sieben nach Art. 8 . Eine Umstellung von zwei weiteren bestehenden Fonds in die Kategorie nach Art. 9 ist derzeit in Umsetzung vorbehaltlich Zustimmung der Kapitalverwaltungsgesellschaften und behördlicher Genehmigungen.„LAIQON zeichnet sich besonders darin aus, eine stringente Auswahl der Investments nach ESG-Kriterien durchzuführen, die nicht nur auf Ausschlüssen basieren. Damit unterstützt die die Gruppe als Vermögensverwalter den Transformationsprozess aktiv. Wir gratulieren dem Unternehmen daher zu der Zertifizierung“, sagt Dr. Carsten Zielke, Geschäftsführer der Zielke Research Consult GmbH.„Die Auszeichnung ‚Silber‘ für das CSR-Unternehmenssiegel der Zielke Research Consult ist für uns ein weiterer Erfolgsparameter in der Akquise und Betreuung von Versicherungen. Auch unterstreicht das Siegel die Qualität unseres Nachhaltigkeitsansatzes und dient uns somit als weiteres positives Abgrenzungskriterium im Wettbewerb“, sagt Peter Vogel, Geschäftsführer der LAIQON Solutions GmbH und verantwortlich für den Vertrieb bei LAIQON.Folgende Fonds der LAIQON-Gruppe haben sich für die Zertifizierung als Fondsbausteine für ein nachhaltiges Versicherungsprodukt qualifiziert:• LF - Green Dividend World (DE000A2PMXF8)• Umpositionierung in Planung: LF – AI Impact Equity EU (derzeit: LAIC – Digital Institutional Europe- DE000A2QCXA8)• Umpositionierung in Planung: LF – AI Impact Equity US (derzeit: LAIC Dynamic Digital Selection - DE000A2P0UF2)1• LF – European Hidden Champions (DE000A2PB598)• Lloyd Fonds – Global Multi Asset Sustainable (DE000A1WZ2J4)• Lloyd Fonds – Sustainable Yield Opportunities (DE000A2PB6F9)• LF – WHC Global Discovery (DE000A0YJMG1)• LF – ASSETS Defensive Opportunities DE000A1H75N5)• Umpositionierung in Umsetzung: LF-AI Defensive Multi Asset DE 000A2P0UB1• Umpositionierung in Umsetzung: LF-AI Balanced Multi Asset DE 000A2P0T77• Umpositionierung in Umsetzung: LF-AI Dynamic Multi Asset DE 000A2P0T36Artikel 8-Fonds werden auch hellgrün genannt, weil sie weniger strikte Auflagen hinsichtlich nachhaltiger Investitionen verfolgen als Artikel 9-Produkte. Bei Artikel 8-Produkten muss angegeben werden, inwieweit sie ökologische oder soziale Merkmale bewerben, während Artikel 9 Produkte ein nachhaltiges Investitionsziel verfolgen. Die Anlagen sollten generell dazu beitragen, die beworbenen ökologischen oder sozialen Eigenschaften zu fördern. Wenn Fonds beispielsweise ein umweltbezogenes Merkmal bewerben, muss offengelegt werden inwieweit dieses erreicht wird und mit welchen Indikatoren dies regelmäßig gemessen und offengelegt wird. Für die dunkelgrünen Produkte sind die Anforderungen strikter. So dürfen sie grundsätzlich nur in “nachhaltige Anlagen” investieren. Fonds mit einer umweltbezogenen Zielsetzung müssen darüber hinaus die Übereinstimmung mit der EU-Taxonomie offenlegen. Alle anderen Produkte werden als Artikel 6-Fonds bezeichnet.Zielke Research Consult analysiert und berät Versicherungsgesellschaften und Banken in Solvenz- und Nachhaltigkeitsfragen. Die Gesellschaft wurde 2013 gegründet, ihr Sitz ist Kornelimünster bei Aachen und sie besteht aus einem jungen Team von zehn Mitarbeitern. Ihr Geschäftsführer Dr. Carsten Zielke hat verschiedene Mandate bei der EFRAG (beratendes Organ in Berichtsfragen der Europäischen Kommission) inne. Weitere Informationen www.zielke-rc.eu Die LAIQON AG (LQAG) ist ein innovatives Finanzhaus, das aktuell mit über 50 Wealth Produkten und Lösungen Rendite für seine Partner und Kunden erzielt. Diese werden sowohl von Portfoliomanagement- und Vermögensverwaltungs-Teams als auch auf Basis künstlicher Intelligenz gesteuert.Das 1995 gegründete, bankenunabhängige Unternehmen ist seit 2005 an der Börse vertreten. Seit März 2017 ist die LAIQON AG im Segment Scale (ISIN: DE000A12UP29) der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet. Mit seiner Strategie 2023/25 2.0 wendet sich die LAIQON AG als Premium-Qualitätsanbieter mit einem Full-Service-Angebot mit nachhaltigen Produkten und Lösungen sowohl an private als auch an institutionelle Kunden. LAIQON hat sich dabei in den drei Geschäftssegmenten Asset Management, Wealth Management und Digital Wealth positioniert. Die aufgebaute Plattformstrategie über die Digital Asset Plattform 4.0 ist das verbindende Element des Geschäftsmodells. Sie befähigt die LAIQON AG, die gesamte Kundenwertschöpfungskette abzudecken und beliebig zu skalieren.