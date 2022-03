Durch Sport im Team zusammenkommen

Wie funktioniert das? Mitarbeiterteams von sechs Personen aus Unternehmen melden sich an und installieren die RocketJourney App auf ihrem I-Phone oder Android-Smartphone. Dann heißt es Sport treiben, um das eigene Team voranzubringen. Schließlich gilt es gegen andere Teams aus Südafrika, Mexiko, Rumänien, Brasilien, Kanada, Deutschland, Belgien und anderen Ländern einen guten Platz zu erreichen.Dann kann es losgehen. Alles, was man allein tun kann, ist möglich, egal ob Radfahren, Laufen, Fitness, Schwimmen, Zirkeltraining, Krafttraining und alles andere, was die App hergibt. Jeder trägt dann seine Ergebnisse in die App ein. Die rechnet das in Punkte um. Je mahr Punkte man hat, desto mehr wird für die Ukraine gespendet.Schließlich ist Sport ein gutes Mittel, um den Stress von Home-Office, Corona oder der politischen und wirtschaftlichen Weltlage abzuschütteln. Die Mannschaften lernen sich besser kennen und entwickeln den Teamgeist, den sie auch im Job brauchen. Für das Unternehmen ist die Teilnahme der Mitarbeiter ein wertvoller Bestandteil des internen Gesundheitsmanagements. Der Chef freut sich über gesündere und fittere Mitarbeiter. Natürlich darf er gerne die Kosten für seine Leute übernehmen.Das Training ist dabei völlig frei. Jeder kann etwas tun, was, wann und wo er will. Dabei gibt es von der App noch Unterstützung mit wertvollen Tipps und motivierenden Videos. Natürlich gilt aber: Je mehr Sportstunden, desto mehr Punkte und desto höher die Siegesschancen.Und den Sieg muss man feiern. Das Siegerteam bekommt einen Rabatt für die Teilnahme an den Corporate-Games, die vom 16.-19. September in Worriken (Gem. Bütgenbach, Ostbelgien), Eupen und Aachen stattfinden. Dort messen sich internationale Teams im Basketball, Petanque, Golf, Schach, Laufen, Fußball, Schwimmen, Sprinttriathlon, Radfahren, Volleyball, Beachvolleyball, Badminton und Drachenbootfahren.Anmeldungen bis zum 27.3. unter: