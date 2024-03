Dr. Carsten Zielke zum Mitglied des Insurance Advisory Panels (IAP) der EFRAG ernannt

Dr. Carsten Zielke, Geschäftsführer der Zielke Research Consult GmbH und der Zielke Rating GmbH ist zum Mitglied des Insurance Advisory Panels (IAP) der EFRAG ernannt worden.Dieses europäische Gremium entwickelt Standards für die Berichterstattung von Versicherern über den Umgang mit Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit europäischen Vorgaben. Es besteht aus 27 Mitgliedern, in denen drei Deutsche vertreten ist. Carsten Zielke ist der einzige Finanzanalyst.Nach seiner Arbeit im vorbereitenden Gremium PTF zur Entwicklung der generellen European Sustainability Reporting Standards (ESRS)-dort war er maßgeblich für den Standard S4 Clients and End Users verantwortlich, darf er nun an der konkreten Mitgestaltung der Sektorvorgaben für die Versicherer mitarbeiten.Seit 2010 ist Zielke bereits Vice-Chair des User Panels (Gremium der Bilanzleser), seit 2001 der Insurance Accounting Working Group (Gremium für die finanzielle Berichtserstattung) und seit Juli letzten Jahres in der Connectivity Advisory Group (Gremium zur Identifizierung von Auswirkungen der neuen Nachhaltigkeitsberichtserstattung auf das Finanzielle).Zielke auch Mitglied im DIN-Normungsausschuss „Finanzen“Ebenfalls ist Zielke im Oktober 2023 als Beirat in den DIN-Normungsausschuss „Finanzen“ gewählt worden, wo er den Bereich der nachhaltigen Finanzen mitverantwortet und das Umweltbundesamt in den entsprechenden internationalen Gremien (ISO) vertritt. Im IAP der EFRAG vertritt er ebenfalls diese Bundesbehörde.Carsten Zielke freut sich darüber, dass die Arbeit seiner Unternehmen jetzt in konkrete Gesetzgebungsverfahren einfließt. „Ich fühle mich sehr geehrt, unsere Vorarbeiten für die europäischen Nachhaltigkeitsstandards nun für die Versicherungsindustrie mit konkretisieren zu dürfen“, sagt Zielke. „Unsere praktischen Erfahrungen in der Analyse und der Bewertung von Nachhaltigkeitsberichten von Finanzinstituten wird mir hier sehr helfen, zumal wir auch im interaktiven Austausch mit den Versicherern, Verbraucherschützern und Regierungsvertretern stehen.“Zielke Rating hat am 22.2.24 bereits eine Liste von relevanten ESRS-Datenpunkten für Finanzinstitute veröffentlicht, die unter https://www.zielke-rc.eu/... abzurufen ist.Zielke Rating kategorisiert Versicherungs- und Finanzprodukte und Unternehmen nach deren Nachhaltigkeitscharakter. Danach orientieren wir uns nach der EU-Taxonomie, der Offenlegungsverordnung und der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Die Gesellschaft beschäftigt vier Mitarbeiter. Sie wurde im Oktober 2023 gegründet als Abspaltung der Zielke Research Consult GmbH mit Sitz in Aachen.