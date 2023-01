Candriam Sustainable Equity-Fonds für Artikel 9 (SFDR) zertifiziert

Zielke Research Consult hat den Candriam Sustainable Equity-Fonds für Artikel 9 der Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzprodukte (Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) zertifiziert.



Die verschärften SFDR-Regeln, die dieses Jahr in Kraft treten, geben Vermögensverwaltern eine Vorlage für die Berichterstattung darüber, wie Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) sowohl auf Unternehmens- als auch auf Produktebene behandelt werden. Dies dürfte den Kunden einen einfacheren Vergleich ermöglichen, wie Vermögensverwalter mit wichtigen Nachhaltigkeitsthemen wie dem Klimawandel umgehen.



Gemäß Art. 9 SFDR wird ein Finanzprodukt, das „eine nachhaltige Investition zum Ziel hat“, als „Artikel 9-Produkt“ zertifiziert. Finanzmarktteilnehmer, die diese Art von Produkten verkaufen, unterliegen einer Reihe von Anforderungen, um zu beschreiben, wie sie nachhaltige Ziele verfolgen. In Zertifizierungsprozess der Zielke Research Consult GmbH ist das Ausmaß, in dem der Fonds nachhaltige Ziele anspricht, ein Schlüsselelement der Analyse und endgültigen Zertifizierung.



Der Candriam Sustainable Equity Europe ist somit als „dunkelgrünes“ Finanzprodukt eingestuft.



Zielke Research Consult prüft die Finanzprodukte von Vermögensverwaltern und Versicherungsunternehmen Sicherungsvermögen der Assekuranzen. Die Liste der analysierten Produkte umfasst „Versicherungsbasierte Anlageprodukte“ wie Sammelkonten und ein Portfolio aus Aktien, Anleihen und Dachfonds. Für das allgemeine Konto und die Fondsauswahl innerhalb der Dachfonds werden die ESG-Leistung sowie die sowie die konsequente Einhaltung einer Taxonomie-Anpassungsstrategie untersucht. Darüber hinaus identifiziert die Zielke Research GmbH schädliche Vermögenswerte. Wir prüfen, ob die wirtschaftlichen Aktivitäten der Beteiligungsunternehmen auf der Grundlage der öffentlich verfügbaren Daten als taxonomiefähig gilt. Ist dies der Fall, wird die Tätigkeit auf ihre Angemessenheit geprüft. Dann wird ein ESG-Score berechnet. Diese Analyse ermöglicht die Einstufung von Finanzprodukten als Artikel 8 oder 9 gemäß der Definition der SFDR.