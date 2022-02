AXA wirbt mit Zielke Label

Versicherungskunden verlangen immer mehr nachhaltige Produkte. Das CSR-Label der Zielke Research Consult GmbH und Morgen & Morgen garantiert, dass das Unternehmen nachhaltig arbeitet und sein Verhalten so offenlegt, dass es auch leicht nachzuprüfen ist. Die neuen Produktlabel „Nachhaltiges Versicherungsprodukt“ und „Nachhaltig gestaltbares Versicherungsprodukt“ garantieren, dass auch das Sicherungsvermögen und die Fondsauswahl diesem Anspruch entsprechen. Die AXA Lebensversicherung nutzt ihre Label in Gold u.a. für den Produktlaunch ihrer neuen nachhaltigen Fonds-Rente GreenInvest.



„Nachhaltiges Wirtschaften lohnt sich auch finanziell für Versicherer und Kunden“, sagt Dr. Carsten Zielke, Geschäftsführer der Zielke Research Consult GmbH. Auch die AXA Versicherung setzt auf Nachhaltigkeit. „Für AXA bedeutet unternehmerische Verantwortung, den gesellschaftlichen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts bewusst und aktiv zu begegnen. Dabei spielen eine globale Perspektive und globale Handlungsmöglichkeiten eine wichtige Rolle. Nicht nur, aber auch in der Klimafrage“, heißt es in einer Broschüre des Konzerns über nachhaltige Investments.



„Der übergreifende Zugriff auf die Bewertungen von Unternehmen im Hinblick auf ihre Nachhaltigkeit ist mit M&M Office gelöst. Neu hinzu kommen zeitnah die Produktbewertungen –Vorreiter ist AXA. „Vermittler können so ihre Beratung fundieren“, erklärt Pascal Schiffels, Geschäftsführer von MORGEN & MORGEN, den Service. Bei seinen Altersvorsorgeangeboten setzt der Konzern in besonderer Weise auf die Wahlmöglichkeit nachhaltiger Investmentoptionen. Die Produkte „Relax Rente“ und „Fonds-Rente“ haben das Label „Nachhaltig gestaltbares Versicherungsprodukt“, die neue „Fonds-Rente GreenInvest“ sowie die „VL-Lebensversicherung“ das Label „Nachhaltiges Versicherungsprodukt“.



CSR-Label hat sich durchgesetzt

„Das CSR-Label der Zielke Research Consult GmbH und Morgen & Morgen hat sich als unabhängige Zertifizierung für transparentes nachhaltiges Wirtschaften bei den Assekuranzen durchgesetzt“, freut sich Zielke. Durch die Einführung der Label „Nachhaltiges Versicherungsprodukt“ und „Nachhaltig gestaltbares Versicherungsprodukt“ geben dem Versicherungsvermittler und dem Kunden Sicherheit, dass seine Kapitalanlage gemäß der Artikel 8 bzw. 9 der Taxonomieverordnung einzuordnen sind.



Die Vergabe eines CSR-Labels beruht auf der Gesamtpunktzahl des jeweiligen Versicherers. Ein goldenes Label erreichen die Versicherer für mehr als 2,5 Punkte, ein silbernes für 1,5 – 2,49 Punkte und ein bronzenes für 0,5 – 1,49 Gesamtpunkte. Das Label bescheinigt dem Versicherer ein jeweiliges Level an Transparenz und Konkretisierung der Berichterstattung.



Seit 2018 analysiert die Zielke Research Consult GmbH die Nachhaltigkeitsberichte deutscher Versicherer. Die Versicherer bekommen die Möglichkeit, hieraus einen Benchmarkvergleich zu erzielen. Versicherungsnehmern können so leichter beurteilen, ob die Unternehmen ihr Geld umweltfreundlich einsetzen.



Bei der Vergabe des Labels „Nachhaltiges Versicherungsprodukt“ ist sichergestellt, dass eine konsequente Verfolgung von ESG-Zielen im Sicherungsvermögen gegeben ist, die dieses als Artikel 8 gemäß EU-Taxonomie qualifiziert. Die Fondsauswahl ist auf von Zielke Research Consult bestätigte Artikel 8 und 9 qualifizierte Fonds beschränkt. Bei dem Label „Nachhaltig gestaltbares Versicherungsprodukt“ kann der Kunde theoretisch auch nicht nachhaltige Fonds wählen. Nur wenn er von Zielke Research Consult bestätigte Artikel 8 und 9 Fonds wählt, ist dieses Produkt als nachhaltig anzusehen.