zfh macht mit: Bundesweiter Fernstudientag 2020

Am bundesweiten Fernstudientag am Freitag, den 31. Januar 2020 können sich Berufstätige, die sich neben Job und anderen Verpflichtungen weiterqualifizieren möchten, beim zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund umfassend informieren. Die Hochschulen des zfh-Verbunds haben ein vielseitiges Online-Aktionsprogramm unter dem Motto „Die Zukunft im Blick mit einem Fernstudium“ zusammengestellt. In Online-Vorträgen, Live-Chats, Präsentationen und Videos erhalten die Teilnehmer - bequem vom Büro oder von zu Hause aus – einen Einblick in die berufsbegleitenden Fernstudienangebote. In ausgewählten Fernstudiengängen bieten die Expertinnen und Experten an den Hochschulen individuelle telefonische Studienberatungen an. Die Teilnahme an allen Aktionen ist unverbindlich und kostenfrei. Das komplette Programm des zfh-Verbunds, welches fortlaufend ergänzt wird, ist unter www.zfh.de/fernstudientag/ zu finden.Unter der Devise „Neben Beruf und Familie flexibel und effektiv zum akademischen Abschluss“ steht das Beratungsteam des zfh von 08:00 bis 17:00 Uhr für persönliche Telefonberatungen zur Verfügung. Darüber hinaus beteiligen sich viele Hochschulen des zfh-Verbunds am Fernstudientag und informieren über einzelne Fernstudienangebote.„7 Gründe BASA-online zu studieren“ heißt das Video, mit dem sich Interessierte über das Online-Studium in Sozialer Arbeit informieren können. Darüber hinaus steht der Online-Studienwahl-Assistent (OSA) zur Verfügung, der u.a. mit Erfahrungsberichten von Studierenden, Lehrenden und Absolventinnen und Absolventen einen Einblick in das Fernstudium gibt.Drei Bachelor- und ein Masterfernstudium im Bereich Frühe Kindheit können an der Hochschule Koblenz berufsbegleitend oder berufsintegrierend absolviert werden. Am Fernstudientag können sich Interessierte Videopräsentationen zu allen Angeboten anschauen. Im dualen Fernstudium Bildung & Erziehung (B.A.) findet zudem eine telefonische Sprechstunde statt.Das MBA-Team am RheinAhrCampus der Hochschule Koblenz steht für individuelle telefonische Beratungsgespräche von 09 bis 16:00 Uhr zur Verfügung. Für einen ersten Einblick gibt es ein Video zum Fernstudienangebot. Das MBA-Fernstudienprogramm richtet sich an Berufstätige, die ihre betriebswirtschaftlichen Kenntnisse ausbauen, Managementkompetenzen erweitern und sich in einem von neun wählbaren Schwerpunkten weiterqualifizieren möchten.Das Fernstudium Konstruktionsbionik an der htw saar richtet sich an Ingenieure, die im Team mit Biologen lernen, Problemlösungen in der Natur zu finden und biologische Lösungen in die Technik umzusetzen. Um einen ganz anderen Themenbereich geht es im Fernstudium Sicherheitsmanagement. Hier qualifizieren sich die Studierenden für ein übergreifendes Management der technischen Sicherheit (Safety) und des Schutzes vor schädlichen Eingriffen Dritter (Security). Prof. Dr. Susan Pulham wird um 14:00 Uhr beide Fernstudiengänge in einem Online-Vortrag mit Live-Austausch vorstellen. Christine Jordan-Decker, Studiengangskoordinatorin an der htw saar, wird Fernstudieninteressierte beider Angebote von 14:00 bis 15:30 Uhr telefonisch beraten.„IT-Analyst - beruflich erfolgreich durch innovative Konzepte“ heißt um 16:00 Uhr ein Online-Vortrag mit Live-Austausch von Studiengangsleiter Prof. Dr. Jörg Hettel gemeinsam mit Sabine Barbie von der Hochschule Kaiserslautern. Darüber hinaus können sich Studieninteressierte Lernvideos, dieses berufsbegleitenden Fernstudiums anschauen, das für die erfolgreiche Durchführung von IT-Projekten qualifiziert. Sabine Barbie bietet von 08:00 bis 15:00 Uhr telefonische Studienberatung für den Bachelor-Fernstudiengang an. Für alle Interessierten der Masterfernstudiengänge Elektrotechnik und Prozesstechnik – beide mit Abschluss Master of Engineering – bietet die Hochschule Kaiserslautern von 13:00 bis 15:00 Uhr telefonische Live-Beratung an. Darüber hinaus steht für beide Fernstudiengänge ein Präsentationsvideo bereit.Informatikwissen ist in nahezu allen Branchen gefragt – Quereinsteiger, ohne Informatik-Erststudium, die ihre in der Praxis erworbenen Kenntnisse jetzt auf akademischem Niveau ausbauen möchten, können sich hier informieren. An der Hochschule Trier bietet Studiengangsleiter Prof. Dr. Andreas Künkler um 17:00 Uhr einen Online-Vortrag mit Live-Austausch an: „Informatik für Quereinsteiger: berufsbegleitend vom Zertifikat bis zum Master of Computer Science“.Drei Weiterbildungsangebote im Bereich Elektrotechnik stellen sich vor: Elektro- und Informationstechnik (B.Eng.) richtet sich an Fachkräfte, die eine Perspektive von der Automobilindustrie bis zur künftigen Energieversorgung suchen; Das berufsbegleitende Studium Wirtschaftsingenieurwesen (B.Eng.) richtet sich an Generalisten im technologieorientierten Unternehmen; Das Modulstudium "Industrie 4.0" ist eine Weiterbildungsmöglichkeit für technische Fachkräfte auf dem Gebiet der Elektro- und Informationstechnik, das mit dem Zertifikat „Industrie 4.0“ abschließt. Alle Interessierten können sich anhand des Screencasts "Beruf und Studium: Ingenieur/in werden" informieren.Weitere Informationen zu den technischen Voraussetzungen für die Teilnahme an Online-Vorträgen, Links zu Videos und Präsentationen sowie das detaillierte zfh-Programm, das weiterhin ergänzt wird, finden Interessierte unter www.zfh.de/fernstudientag/ „Der Bundesweite Fernstudientag ist eine deutschlandweite Initiative des Fachverbandes Forum DistancE-Learning mit dem Ziel, einen anbieterunabhängigen Überblick über die Lernmethode DistancE-Learning und deren Abschlussmöglichkeiten zu geben“, so auf den Seiten des Verbands zu lesen. Mehr zum Fernstudientag 2020: www.fernstudientag.de