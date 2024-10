Zertifikatskurs „Kita-Sozialraumarbeit“ startet im März 2025 an der Hochschule Koblenz

Der vierte Zertifikatskurs „Kita-Sozialraumarbeit“ richtet sich an alle Interessierten, die bereits in diesem Bereich tätig sind oder planen eine solche Tätigkeit aufzunehmen. Sie erhalten dort theoretisches, praktisches und methodisches Handwerkszeug aus den Bereichen fachliche Grundlagen der Kita-Sozialarbeit, Sozialraumorientierung und Kinderschutz. Studierende erlernen Techniken, die sie direkt in ihrem beruflichen Alltag umsetzen können. Die individuelle Persönlichkeitsentwicklung sowie die fachliche Entwicklung werden optimal gefördert. Der Zertifikatskurs startet am 14. März 2025 an der Hochschule Koblenz.Das zweisemestrige Angebot ist ideal für Interessierte, die Wert auf eine möglichst flexible Gestaltung ihrer Weiterbildung legen: Online-gestützte Selbstlernphasen, Theorie-Praxis-Transfer und Präsenzzeiten wechseln sich ab. Die folgenden acht thematischen Module werden in der Regel an ganztägigen Blockveranstaltungen freitags und samstags in Präsenz oder online behandelt:Modul 1: Fachliche Grundlagen der Kita-SozialraumarbeitModul 2/6: Rechtsorientierung für den beruflichen Alltag (Recht I und II)Modul 3: Gestaltung multiperspektivischer Intervention, Kooperation und VernetzungModul 4: Partizipative Sozialraumorientierung und – AnalyseModul 5: Professioneller Umgang mit Kindeswohlgefährdung. Kinderschutz und KinderrechtenModul 7: Gesprächsführung und Kommunikation in von Diversität geprägten SettingModul 8: Ressourcenorientierte und kreative Methoden mit Kindern, Eltern und FamilienDie Bewerbungsphase beginnt bereits in Kürze: Interessierte können sich vom 15. Oktober 2024 bis zum 31. Januar 2025 beim zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund anmelden unter http://www.zfh.de/anmeldung . Die Hochschule Koblenz führt das berufsbegleitende Weiterbildungsangebot in Kooperation mit dem zfh durch.Wer mehr über den Zertifikatskurs erfahren möchte, kann am 4. Dezember 2024 an einer Online-Informationsveranstaltung teilnehmen, die Zugangsdaten finden sich unter: http://www.hs-koblenz.de/kita-sozialraumarbeit



Fragen können gerne per E-Mail an kiso@hs-koblenz.de gestellt werden.Weitere Informationen zum Angebot auch unter: http://www.zfh.de/kita-sozialraumarbeit