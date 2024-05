Wissen für erfolgreiches Management: Fernstudium Unternehmensführung MBA

Am Mittwoch, den 12. Juni 2024 ab 17 Uhr informiert die Graduate School Rhein-Neckar (GSRN) online über den berufsbegleitenden Fernstudiengang Unternehmensführung mit MBA-Abschluss. Studiengangsleiter Prof. Dr. Elmar Günther und Programm-Managerin Annkathrin Scheller stellen die Zugangsvoraussetzungen, Studieninhalte, Abläufe und Organisation des Studiums vor und beantworten weitere Fragen. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, sie werden um Anmeldung per Mail an Annkathrin Scheller unter annkathrin.scheller@gsrn.de gebeten und erhalten anschließend einen Zugangslink zum Online-Meeting. Die Teilnahme ist kostenfrei und unverbindlich. Für Interessierte, die am 12. Juni nicht teilnehmen können, findet ein weiteres Zoom-Meeting am 03. Juli 2024 zur gleichen Uhrzeit statt.Der MBA-Fernstudiengang Unternehmensführung vermittelt den Studierenden das notwendige Fachwissen, um den komplexen Herausforderungen in allen Managementbereichen eines Unternehmens erfolgreich zu begegnen. Angesprochen sind Absolventinnen und Absolventen natur- und ingenieurwissenschaftlicher Studiengänge mit mindestens einjähriger Berufserfahrung, die bereits eine Führungsposition im Unternehmen besetzen oder diese anstreben. Die Studierenden erwerben Kenntnisse in Bereichen wie allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Personalwirtschaft, Finanzen, Psychologie, Verhandlungstechnik und internationale Unternehmensführung. Das neu erworbenen Wissen können sie direkt im Beruf umsetzen, gleichzeitig lassen sich Fragestellungen aus der Praxis im Studium erarbeiten.Das berufsbegleitende Fernstudium ist auf die Bedarfe berufstätiger Studierender zugeschnitten. Sie studieren flexibel nach dem Blended-Learning-Ansatz, eine Kombination aus Selbststudium, virtuellen Lernkomponenten und Präsenzphasen, ergänzt durch Fallbeispiele, Projekte und Web-Seminare zur praxisnahen Anwendung.Die GSRN, eine 100%ige Tochtergesellschaft der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG) bietet den Fernstudiengang in Kooperation mit dem zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund in Koblenz an. Beim zfh können sich Interessierte online bis zum 15. Juli für das kommende Wintersemester 2024/25 bewerben unter http://www.zfh.de/anmeldung Weitere Informationen zum Studiengang unter: https://gsrn.de/studienangebote/unternehmensfuehrung/ und http://www.zfh.de/mba/unternehmensfuehrung