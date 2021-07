Wirtschaftsingenieurwesen, Facility Management oder Logistik berufsbegleitend studieren

Aufgrund des verlängerten Anmeldetermins für die weiterbildenden Master-Fernstudiengänge bietet das Fernstudienzentrum der TH Mittelhessen in am Dienstag, den 27. Juli 2021 eine virtuelle Beratungsstunde für Weiterbildungsinteressierte an. Wer als Wirtschaftsingenieur, im Bereich Facility Management oder Logistik arbeitet und sich für einen der berufsbegleitenden Fernstudiengänge mit akkreditiertem Master-Abschluss interessiert, hat die Möglichkeit, sich zwischen 20 und 21 Uhr individuell beraten zu lassen. Studiengangsleiter Prof. Dr.-Ing. Klaus Schuchard und Studiengangskoordinator Andreas Klose stehen allen Interessierten für Fragen zur Verfügung. Zur besseren Planung wird um eine Anmeldung per Mail an info@fsz.thm.de bis zum 26. Juli 2021 gebeten. Weitere Informationen zum Beratungsabend gibt es hier: https://t1p.de/ii56 Bewerbungen zum Wintersemester 20/21 nimmt das zfh für alle drei Fernstudiengänge noch bis zum 31. Juli 2021 an: www.zfh.de/anmeldung.de Die drei weiterbildenden Fernstudiengänge mit Masterabschluss der TH Mittelhessen sprechen Weiterbildungsinteressierten an, die sich gerne beruflich, aber auch finanziell weiterentwickeln wollen.Der Fernstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen mit dem Abschluss MBA Eng. richtet sich an Absolvent*innen eines ingenieur- oder naturwissenschaftlichen Erststudiums, die weiterführende Kenntnisse und Managementkompetenzen für den Technikbereich erwerben möchten.Studierende des M.Sc. Facility Management qualifizieren sich insbesondere für Managementaufgaben in technischen und betriebswirtschaftlichen Arbeitsfeldern innerhalb des Anlagen- und GebäudemanagementsDer Studiengang M.Sc. Logistik bereitet optimal auf die Herausforderungen der Logistik-Branche vor. Die Studieninhalte erstrecken sich von Betriebswirtschaftslehre über Soft Skills hin zu Wirtschaftsenglisch, Arbeitstechniken, Logistikplanung und Controlling.Alle drei Studienangebote sind akkreditiert und die Abschlüsse international anerkannt. Die TH Mittelhessen führt die Fernstudiengänge in Kooperation mit dem zfh - Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund durch.Details zu den Fernstudiengängen unter www.thm.de/fsz/ und unter: www.zfh.de/mba/wirtschaftsing/