Wir haben etwas gegen Verschwendung

Was haben Fehler, Schäden und Ausfälle mit Verschwendung oder Nachhaltigkeit zu tun? Was verbirgt sich hinter sperrigen Begriffen wie Zuverlässigkeitstechnik, Qualitätsmanagement und Funktionale Sicherheit? Antworten auf diese Fragen bietet das berufsbegleitende Fernstudium Zuverlässigkeitsingenieurwesen M. Eng. an der Hochschule Darmstadt.In diesem Studiengang lernen die Studierenden, Mensch und Umwelt vor Fehlfunktionen technischer Systeme zu schützen, sie setzen sich damit auseinander, wie technische Fehlfunktionen verhindert werden können. Zum Thema Zuverlässigkeit zählt auch, dass zuverlässige Produkte über einen längeren Zeitraum ausfallfrei funktionieren, weniger Wartung und Reparaturen benötigen und dadurch deutlich nachhaltiger sind.Zuverlässigkeit ist die Grundlage dafür, aus weniger Ressourcen mehr Lebensdauer herauszuholen und damit am richtigen Ende zu sparen. Auch dazu vermittelt der Studiengang das erforderliche Know-how.Die Hochschule Darmstadt hat jetzt ein Kurzvideo produziert, um Interessierten zu veranschaulichen, was Zuverlässigkeitsingenieurwesen alles umfasst. Hier kommt auch Absolvent Marian Weickert zu Wort, der das Master-Fernstudium als beruflich Qualifizierter ohne Erststudium erfolgreich abgeschlossen hat. Diese deutschlandweit einzigartige Möglichkeit bietet die Hochschule mit dem Programm TzM (Techniker zum Master).Das zfh – Zentrum für Fernstudium im Hochschulverbund unterstützt die Hochschule Darmstadt bei der Durchführung berufsbegleitender Fernstudiengänge.Weitere Informationen zum Studiengang: