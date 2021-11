Wie läuft eine Vorlesung in Human Resource Management ab

Am Samstag, den 13. November bietet der berufsbegleitende Fernstudiengang Human Resource Management (M.A.) einen Einblick in den studentischen Alltag: Fernstudieninteressierte haben die Möglichkeit, an einer Schnuppervorlesung zum Thema „Personalorganisation & HRM-Projektmanagement“ teilnehmen. Referent ist der Leiter des Fernstudiengangs, Prof. Dr. Christoph Beck. Da die Vorlesung als Präsenzveranstaltung stattfindet, ist aufgrund der aktuellen Corona-Beschränkungen eine vorherige Anmeldung per Mail bei Studiengangskoordinatorin Caroline Pfeifer unbedingt erforderlich: pfeifer@hs-koblenz.de. Teilnehmende erhalten dann weitere Informationen. Die Veranstaltung beginnt um 8.15 Uhr am RheinMoselCampus, Konrad-Zuse-Straße.1, in 56075 Koblenz.Der berufsbegleitende Fernstudiengang wird in Form von Blended Learning angeboten, einer Mischung aus Selbststudium, bei relativ freier Zeit- und Ortseinteilung, in Kombination mit digitalen Lernelementen auf einer Lernplattform und Online-Lehrveranstaltungen. Hinzu kommen Präsenzveranstaltungen an Wochenenden mit persönlichem Austausch zwischen Studierenden und Lehrenden und Netzwerkbildung vor Ort an der Hochschule – zurzeit abhängig von den aktuellen Corona-Regelungen.Angesprochen sind sowohl Young Professionals mit Hochschulstudium und mindestens einem Jahr Berufserfahrung nach dem ersten Studienabschluss, die sich für den Personal-Bereich qualifizieren möchten. Auch berufserfahrene Personalverantwortliche mit mehrjähriger Berufserfahrung ohne Erststudium haben unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit, über eine Eignungsprüfung in den Masterstudiengang einzusteigen und ihre Fähigkeiten auf akademischem Niveau auszubauen.Personalverantwortliche oder im Human Resource Management Tätige haben ein breites Aufgabenspektrum, das von der Personalplanung, Rekrutierung, Personalentwicklung und -förderung bis hin zur Personalorganisation reicht. Das Fernstudium Human Resource Management (M.A.) bereitet die Fernstudierenden auf die Wahrnehmung leitender Aufgaben in den HR-Bereichen der Wirtschaft und im Öffentlichen Dienst vor. Dabei berücksichtigt der Studiengang auch, dass die Mitarbeitenden die wichtigste Ressource eines Unternehmens darstellen, z. B. mit Themen wie Leadership & Motivation, People- und Kompetenzmanagement.Die Hochschule Koblenz bietet den Fernstudiengang Human Resource Management (M.A.) in Kooperation mit dem zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund an. Hier können sich Fernstudieninteressierte zum kommenden Sommersemester bis zum 15. Januar 2022 online unter: www.zfh.de/anmeldung/ bewerben. Für berufsqualifizierte Studieninteressierte ohne Erststudium endet die Frist bereits am 15. Dezember 2021.Weitere Informationen: www.zfh.de/master/hrm/ und www.zfh.de/hrm/