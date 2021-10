Weiterbildung im zfh-Fernstudienverbund und darüber hinaus

Am Dienstag, den 26. Oktober um 19:00 Uhr spricht Markus Jung von Fernstudium-infos.de mit dem Leiter des zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund, Prof. Dr. Ralf Haderlein und mit Prof. Dr. Stefan Sell, der am RheinAhrCampus der Hochschule Koblenz Dekan des Fachbereichs Wirtschafts- und Sozialwissenschaften ist. Sell ist Sozialwissenschaftler und Experte für Arbeitsmarktfragen.In einem Live-Interview wird es zum einen um die Bedeutung des Fernstudiums für die Weiterbildung in Deutschland gehen und auch darum wie sich berufsbegleitende Weiterbildung auf Karriere, Gehalt und Arbeitsplatzsicherheit auswirken. Die Interviewpartner werden sich über nachhaltige Veränderungen von Studium und Weiterbildungen durch die Corona-Pandemie austauschen und einen Blick in die Zukunft werfen: „Wie wird sich der Weiterbildungsbereich entwickeln? Welche Rolle spielen staatliche Hochschulen im Fernstudienbereich und wie sieht das Fernstudium im Deutschland in Zukunft aus?“Dem Livestream können Interessierte am 26.10.2021 um 19:00 Uhr unter www.fernstudium-infos.de folgen. Zuschauende können auch Fragen stellen die via Live-Chat beantwortet werden.