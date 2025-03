Weinwirtschaft studieren: Beratungsangebote auf der ProWein 2025

Interessierte, die eine Karriere in der Weinbranche anstreben, können sich im Rahmen der Messe ProWein 2025 umfassend über attraktive Studienmöglichkeiten informieren. Die Hochschule Geisenheim stellt ihr vielfältiges Angebot vom 16.-18. März 2025 in Düsseldorf vor. Darunter auch den MBA-Fernstudiengang Management in der Weinwirtschaft, der in Kooperation mit dem zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund, durchgeführt wird.Der berufsbegleitende MBA Management in der Weinwirtschaft bereitet optimal auf die Übernahme von Führungspositionen vor und ist auf vier bis fünf Semester ausgelegt. Studierende können auch einzelne Module oder CAS-Kurse in den Bereichen Management, Marketing, Weinbau und Önologie sowie Finanzen und Steuern absolvieren, die mit dem Certificate of Advanced Studies (CAS) abschließen. Berufstätige profitieren dementsprechend von gezielten Weiterbildungsmöglichkeiten und einer hohen Flexibilität: Neben Phasen des Selbststudiums sind die Studierenden an sechs bis acht Tagen pro Semester an der Hochschule in Geisenheim vor Ort.Interessierte finden den Messestand des Studiengangsteams der Hochschule Geisenheim an folgendem Veranstaltungsort:. Beratungstermine können vorab gebucht werden: https://veranstaltungen.hs-geisenheim.de/event/registration/N00uT0IKTlGCOOnw-8lQrNpuMiA/guest#registration Weitere Informationen: