Webinar zu berufsbegleitenden MBA-Fernstudiengängen

Am Mittwoch, den 10. Juni um 17:00 Uhr bietet die Graduate School Rhein-Neckar – ein Unternehmen der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen – ein Online-Info-Webinar zu den beiden berufsbegleitenden MBA-Fernstudiengängen: Prof. Dr. Rainer Busch, Studiengangleiter, und Sophia Richter, Programm Managerin, geben einen ausführlichen Überblick über die beiden Fernstudiengänge Internationale Betriebswirtschaftslehre – International Business Management und Unternehmensführung. Die Besucher/innen der Online-Veranstaltung erfahren mehr über den Aufbau und die Studienstruktur der beiden Programme sowie die Zugangsvoraussetzungen und den Bewerbungsprozess für den Studieneinstieg in das Wintersemester 2020/21. Alle Interessierten sind herzlich willkommen – sie werden gebeten sich bei sophia.richter@gsrn.de anzumelden und erhalten anschließend die Zugangsdaten zum Webinar.Neben der Teilnahme am Webinar besteht die Option kostenlos einen Englisch Online Test für Internationale Betriebswirtschaftslehre zu absolvieren. Das MBA-Fernstudium vermittelt den Studierenden in vier Semestern umfassendes, branchenübergreifendes betriebswirtschaftliches Know-how und umfangreiche Sozialkompetenzen. Angesprochen sind Absolventinnen und Absolventen eines ersten Hochschulabschlusses nach mindestens einjähriger Berufserfahrung. Auch beruflich Qualifizierte ohne Erststudium können nach Ablegung einer erfolgreichen Eignungsprüfung zum Studium zugelassen werden. Wer keinen MBA-Abschluss anstrebt, sondern sich gezielt in einzelnen Bereichen weiterqualifizieren möchte, kann den Studiengang als Zertifikatsstudium belegen.Die HWG Ludwigshafen führt die Studiengänge in Kooperation mit dem zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund durch. Hier können sich Interessierte bis zum 15. Juli für das Wintersemester 20/21 anmelden: www.zfh.de/anmeldung Weitere Informationen unter: