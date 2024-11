WWA-Hochschulpreis 2024: Absolventin des Fernstudiengangs Soziale Arbeit ausgezeichnet

Acht junge Akademikerinnen und Akademiker erhielten am 26. November 2024 im Historischen Rathaussaal in Koblenz den Hochschulpreis der Wirtschafts- und Wissenschaftsallianz Region Koblenz e. V. (WWA). Eine der Preisträgerinnen ist Rhabea Felicitas Kahn, die über das zfh an der Hochschule Koblenz berufsbegleitend den Masterfernstudiengang Soziale Arbeit mit Schwerpunkt Kinder- und Jugendhilfe absolvierte.Im Rahmen ihrer Masterarbeit „Einschätzungen der Fachkräfte in den Allgemeinen Sozialen Diensten zur Inklusiven Lösung des KJSG - Eine Bestandsaufnahme" beschäftigte sie sich mit dem im Jahr 2022 verabschiedeten Kinder- und Jugendstärkungsgesetz. Bis 2028 soll die Inklusive Lösung umgesetzt werden und die Kinder- und Jugendhilfe von den Sozialämtern in den Zuständigkeitsbereich der Jugendämter übergehen. Die Preisträgerin interviewte zwölf Mitarbeitende mit Fokus auf die Umsetzbarkeit der Inklusiven Lösung. Die Ergebnisse zeigten, dass die Fachkräfte hier große Herausforderungen sehen: Sie verwiesen auf fehlende Ressourcen wie Personal, Zeit, finanzielle Mittel und eine nicht adäquate Ausbildung.Rhabea Felicitas Kahn zeigt in ihrer Masterarbeit auf, welche Lösungsansätze zum Gelingen der Inklusiven Lösung beitragen können: Fortbildungen, Partizipation der Mitarbeitenden, die Aufstellung von Fach-Teams und Kooperationen mit weiteren Akteuren.Ein Video zur Preisträgerin und ihrer Masterarbeit ist auf der Website der WWA abrufbar: https://wwa-koblenz.de/hochschulpreis/hochschulpreis-2024/