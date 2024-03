Vom Techniker zum Master in Elektrotechnik und Zuverlässigkeitsingenieurwesen

Am Donnerstag den 23. Mai, von 17.00 – 18:00 Uhr lädt die Hochschule Darmstadt berufstätige Weiterbildungsinteressierte zu einer Online-Informationsveranstaltung für das Programm „Techniker zum Master“ ein. Das Studiengangsteam stellt das Programm ausführlich vor, schildert den Ablauf des Fernstudiums und beantwortet alle Fragen der Teilnehmenden direkt im Live-Chat. Wer dabei sein möchte, kann sich unter https://www.fernmaster.de/anmeldung-infotag-tzm.html anmelden und erhält die Zugangsdaten zum Zoom-Meeting. Alle Interessierten sind herzlich willkommen.Die Zugangsvoraussetzungen für Studieninteressierte ohne Erststudium wurden jetzt nochmal angepasst, sodass diese Interessiertengruppe schon gleich nach dem Techniker oder Meisterabschluss mit dem einsemestrigen Vorkurs „Techniker zum Master“ loslegen kann. Nach einem bestandenem Online-Kompetenztest starten die Interessierten in den Vorkurs, der sie intensiv und individuell auf die Zulassungsprüfung für das Masterfernstudium vorbereitet. Nach bestandener Zulassungsprüfung können Techniker und Meister mit dem Masterstudium beginnen. Wartezeiten aufgrund der erforderlichen 2-jährigen Berufserfahrung nach der Techniker- oder Meisterprüfung können mit dem anrechenbaren Vorkurs und Zertifikatskursen überbrückt werden.Das deutschlandweit einmalige Programm „Techniker zum Master“ steht an der Hochschule Darmstadt für die beiden Masterfernstudiengänge Elektrotechnik ( M.Sc .) und Zuverlässigkeitsingenieurwesen M.Eng. zur Verfügung. Zufriedene Absolventinnen und Absolventen sind für neue Interessierte ein ermutigendes Beispiel: Marian Weickert hat gerade seinen Masterabschluss in Zuverlässigkeitsingenieurwesen erworben und gibt seine Erfahrungen in einem Youtube-Video weiter: https://youtu.be/9_53jAaCsf8 Auch Alexander Plöger, der den Masterabschluss in Elektrotechnik kürzlich über das Programm Techniker zum Master erworben hat, freut sich: „Ich habe nun sowohl ein höherwertiges Aufgabenfeld als auch eine deutlich bessere Bezahlung – beides hätte ich als Techniker vermutlich niemals erreicht.“ Zum Interview:Die Hochschule Darmstadt kooperiert bei diesem Fernstudium mit der TH Aschaffenburg und dem zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund in Koblenz. Interessierte können sich für das kommende Wintersemester 24/25 ab 02. Mai 2024 beim zfh online bewerben unter http://www.zfh.de/anmeldung Weiterführende Links: