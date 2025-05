Vom Techniker zum Master: Jetzt über den Einstieg ohne Bachelor informieren

Das Programm „Vom Techniker zum Master“ steht beruflich Qualifizierten an der Hochschule Darmstadt offen: Über eine Zulassungsprüfung und einen Vorkurs können sie direkt in die weiterbildenden Fernmasterstudiengänge Elektrotechnik M.Sc. und Zuverlässigkeitsingenieurwesen M.Eng. einsteigen – auch ohne vorherigen Bachelor. Bereits nach dem erfolgreichen Abschluss des Vorkurses erhalten die Teilnehmenden das Hochschulzertifikat „Certificate of Basic Studies“ (CBS), das ihnen ingenieurwissenschaftliche Grundlagen in der jeweils gewählten Fachrichtung bescheinigt. Die Hochschule Darmstadt und die Technischen Hochschule Aschaffenburg führen das Programm in Kooperation mit dem zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund durch.Die Hochschule Darmstadt lädt Interessierte dazu ein, sich jetzt online über ihre Weiterbildungsmöglichkeiten zu informieren: Amstellen Studiengangsleitung- und koordinationdas Programm „Vom Techniker zum Master“ vor, erklären den Ablauf des Fernstudiums und beantworten die Fragen der Teilnehmenden. Interessierte können sich über den folgenden Link anmelden:Das Angebot „Vom Techniker zum Meister“ richtet sich an alle Interessierten, die sich nach ihrem erfolgreichen Techniker- oder Meisterabschluss weiterqualifizieren möchten. Die Studienzeit liegt in der Regel bei sechs plus einem Semester: Der nicht-verpflichtende Vorkurs als optionale Vorbereitung auf die Zulassungsprüfung ist auf ein Semester ausgelegt, die sechs weiteren Semester auf die Regelstudienzeit der im Rahmen des Programms angebotenen Studiengänge Elektrotechnik M.Sc. oder Zuverlässigkeitsingenieurwesen M.Eng.Weitere Informationen: