Virtuelle Informationsveranstaltung zum MBA-Fernstudium

Fernstudieninteressierten, die sich über das MBA-Fernstudienprogramm am RheinAhrCampus Remagen der Hochschule Koblenz ausführlich informieren möchten, sind am Donnerstag, den 22. Oktober 2020 um 18:00 Uhr zu einer Online-Informationsveranstaltung via ZOOM eingeladen. Das MBA-Beratungsteam stellt den Inhalt und Ablauf sowie die Rahmenbedingungen des berufsbegleitenden Fernstudiums vor. Darüber hinaus geben MBA-Absolventinnen und -Absolventen Tipps und Erfahrungen aus erster Hand. Die Teilnehmenden haben via Chatfunktion die Möglichkeit Fragen zu stellen, die das Team im Anschluss an die Präsentation live beantwortet. Wer teilnehmen möchte wird gebeten, sich per Mail unter info@mba-fernstudienprogramm.de anzumelden und erhält daraufhin den Zoom-Link mit Zugangscode.Das praxisnahe MBA-Fernstudienprogramm richtet sich an Berufstätige, die sich flexibel, weitestgehend orts- und zeitunabhängig auf den nächsten Karriereschritt vorbereiten möchten. Sie bauen betriebswirtschaftliches Know-how weiter aus und erwerben die erforderlichen Managementkompetenzen, um sich für einen von neun wählbaren Vertiefungsrichtungen weiterzuqualifizieren: Financial Risk Management, Gesundheits- und Sozialwirtschaft, Leadership, Logistikmanagement, Marketingmanagement, Produktionsmanagement, Public Administration, Sportmanagement oder Unternehmensführung/Finanzmanagement. Das erfolgreiche Studium führt zum international anerkannten Abschluss Master of Business Administration (MBA). Angesprochen sind Interessierte mit mindestens einjähriger Berufspraxis nach einem ersten Hochschulabschluss. Unter bestimmten Voraussetzungen können in Remagen auch Beruflich Qualifizierte ohne ersten Hochschulabschluss einen MBA-Abschluss erzielen.Das zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund unterstützt den RheinAhrCampus bei der Durchführung des Fernstudiums – hier können sich Studieninteressierte ab dem 02. November 2020 für das kommende Sommersemester 2021 bewerben: www.zfh.de/anmeldung Weitere Informationen unter www.mba-fernstudienprogramm.de