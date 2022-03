Unternehmensführung: Jetzt berufsbegleitend weiterqualifizieren

Am Mittwoch, den 09. März 2022 informiert die Graduate School Rhein-Neckar (GSRN), eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG Ludwigshafen) über den berufsbegleitenden MBA-Fernstudiengang Unternehmensführung. Studiengangsleiter Prof. Dr. Elmar Günther stellt gemeinsam mit Programm-Managerin Sophia Richter die Studienstruktur und -inhalte, Zugangsvoraussetzungen und den Ablauf des Fernstudiums vor. Via Live-Chat stehen beide für Fragen der Teilnehmenden bereit. Die kostenlose Veranstaltung findet virtuell als Webinar in der Zeit von 17.00 bis 18.00 Uhr statt. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen – sie erhalten per Mail an sophia.richter@gsrn.de einen Zugangslink zum Online-Meeting.Die Schwerpunkte des Fernstudiums liegen auf den Themen Unternehmensführung, Digitale Transformation, Leadership und Nachhaltigkeit. Die Studierenden erwerben das Handwerkzeug für moderne und effektive Unternehmensführung. Angesprochen sind Studienabsolventinnen und -absolventen aller Fachrichtungen, die sich nach ersten Jahren im Beruf auf eine Karriere mit Führungsverantwortung vorbereiten möchten. Auch berufliche Qualifizierte ohne Erststudienabschluss können unter bestimmten Voraussetzungen zum Studium zugelassen werden.Das Fernstudium ermöglicht Berufstätigen, ein größtenteils zeitliches und räumlich flexibles Studieren: Nach dem Blended Learning Konzept setzt es sich aus ca. 75% Selbststudium anhand digitaler Lehrmaterialen sowie E-Learning-Anwendungen und virtueller Lernbegleitung auf einer Lernplattform zusammen. Präsenzveranstaltungen, die bis zu 25 % des Studiums ausmachen und von den Fernstudierenden als sehr lernwirksam angesehen werden, sind zunehmend als Hybridveranstaltungen möglich.Das zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund unterstützt die HWG Ludwigshafen bei der Durchführung des Studiengangs. Hier können sich Interessierte ab dem 02. Mai online für das kommende Wintersemester 2022/23 anmelden: www.zfh.de/anmeldung/ Weitere Informationen zum Studiengang unter: https://gsrn.de/studienangebote/unternehmensfuehrung/ und www.zfh.de/mba/unternehmensfuehrung