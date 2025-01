Technische Hochschule Mittelhessen: Fernstudienangebot jetzt entdecken!

Für Interessierte, die sich im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich berufsbegleitend weiterbilden möchten, bietet die Technische Hochschule Mittelhessen drei Studiengänge an: Logistik M.Sc., Wirtschaftsingenieurwesen MBA Eng. und Facility Management M. Sc. Die Masterstudiengänge sind ideal für alle geeignet, die den nächsten Schritt in ihrer Karriere gehen möchten und Führungspositionen anstreben. Zudem ist durch das Fernstudienkonzept eine hohe Flexibilität gewährleistet: Phasen des Selbststudiums und der Präsenz in Friedberg/Hessen wechseln sich ab.Prof. Dr.-Ing. Michael Kahsnitz, einer der beiden Studiengangsleiter des Fernstudienzentrums, stellt die Angebote amim Rahmen einer digitalen Informationsveranstaltung via Zoom vor. Die Teilnahme ist ohne vorherige Anmeldung unter folgendem Link möglich:Meeting-ID: 674 4858 1900Kenncode: 747178Die Studienangebote sind auf eine Regelstudienzeit von vier Semestern ausgelegt und können jeweils auch als Zertifikatsstudium absolviert werden. Die Fernmasterstudiengänge richten sich an Bewerberinnen und Bewerber, die über einschlägige Berufserfahrung verfügen und einen ersten Studienabschluss mit Bezug zum entsprechenden Fachgebiet haben. Alternativ ist der Zugang auch über eine Eignungsprüfung möglich. Das zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund unterstützt die Technische Hochschule Mittelhessen bei der Durchführung ihres Fernstudienangebots.Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.thm.de/fsz/studium.html