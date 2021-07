Take your Chance: Fernstudium

Berufstätige, die sich noch kurzfristig für ein weiterbildendes Fernstudium entscheiden, um sich auf den nächsten Karriereschritt vorzubereiten, können sich jetzt noch bewerben: Das zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund hat die Anmeldefrist für das kommende Wintersemester 2021/22 verlängert und nimmt Online-Bewerbungen für viele weiterbildende Masterfernstudiengänge noch an: www.zfh.de/anmeldung Fernstudieninteressierte haben jetzt die Chance, sich noch bis zum 31. Juli 2021 anzumelden. Die verlängerte Anmeldefrist gilt für 14 MBA-Fernstudiengänge, darunter die neuen Studienangebote Intelligent Enterprise MBA, Management in der Weinwirtschaft MBA und der rein englischsprachige Motorsport-Management MBA. Auch für viele Masterfernstudiengänge, wie beispielsweise Human Resource Management, Elektrotechnik, Informatik, Facility Management, Sicherheitsmanagement oder Zuverlässigkeitsingenieurwesen, gilt die verlängerte Frist. Wer kein komplettes Masterfernstudium absolvieren möchte, kann sich mit einzelnen Modulen in vielen Bereichen gezielt weiterqualifizieren oder ein Zertifikatsstudium wie etwa Mediation - integrierte Mediation belegen. Für Bewerber/innen ohne ersten Hochschulabschluss gelten in vielen Fällen abweichende Fristen.Eine berufsbegleitende Weiterbildung sehen immer mehr Berufstätige als förderlich an, um ihre beruflichen Chancen zu verbessern. Dabei schätzen sie vor allem flexible Weiterbildungsmodelle: Studieren, wann und wo man möchte, anhand von Studienbriefen, E-Learning-Anwendungen und virtueller Lernbegleitung auf einer Lernplattform erleichtert es Berufstätigen, sich weiter zu qualifizieren. Auch Unternehmen schätzen und unterstützen ihre berufsbegleitend studierenden Mitarbeiter, da sie ihr erlerntes Wissen unmittelbar im Job praktisch umsetzen können. Zudem beweisen sie ein gutes Zeitmanagement und haben Organisationstalent – Soft Skills, die in jedem Job gefragt sind.Weitere Informationen unter www.zfh.de Anmeldung unter: www.zfh.de/anmeldung