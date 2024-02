Studienangebot des Jahres 2024: zfh-Fernstudium nominiert

Das berufsbegleitende Masterfernstudium Kindheits- und Sozialwissenschaften (M.A.), das die Hochschule Koblenz in Kooperation mit dem zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund anbietet, wurde zum Studiengang des Jahres nominiert. Unter dem Motto „Bildung. Digital. Vernetzt. 2024.“ hat der Bundesverband der Fernstudienanbieter den Studienpreis in verschiedenen Kategorien ausgelobt.„Wahlvorschläge in der Kategorie „Studienangebot des Jahres“ benötigen eine ZFU-Zulassung oder eine staatliche Akkreditierung. Dabei muss das eingereichte Studienangebot entweder einzigartig im Hinblick auf die Zielgruppe oder innovativ im Sinne der Didaktik oder Methodik sein oder weitere Alleinstellungsmerkmale aufweisen“, so beschreibt der Verband die Auswahlkriterien. Über die Vergabe der Preise entscheidet ein unabhängige Jury mit Experten aus unterschiedlichen Bereichen. Der „Bildungspreis mit Tradition“ den der Verband bereits seit 35 Jahren auslobt, wird auf der LEARNTEC, Europas größte Veranstaltung für digitale Bildung für Schule, Hochschule und Beruf, verliehen. Erfolgreiche Weiterbildungsgeschichten und -programme sollen mehr erwachsene Berufstätige zum lebenslangen Lernen motivieren.Der Weiterbildungsfernstudiengang Kindheits- und Sozialwissenschaften integriert Präsenz-, Selbstlern- und Onlinephasen. Neben den monatlich stattfindenden Präsenzveranstaltungen an der Hochschule studieren die Teilnehmenden zeitlich und räumlich flexibel. Das Fernstudium ist ein bundesweit einmaliges Angebot zur nebenberuflichen Weiterqualifizierung kindheitspädagogischer Fachkräfte auf Masterniveau.Die Absolvierenden qualifizieren sich für anspruchsvolle Tätigkeiten in leitenden, planenden oder forschenden Positionen kindheitswissenschaftlicher Berufsfelder. Fünf wählbare Schwerpunkte ermöglichen eine gezielte und spezialisierte Weiterbildung in den Bereichen Management und Beratung, Kinderschutz und Diagnostik, Bewegung und Gesundheit und den zwei neuen Vertiefungen Fachkraft für Kita-Sozialraumarbeit und Traumapädagogik. Wer kein komplettes Masterstudium absolvieren möchte, kann einzelne Vertiefungsschwerpunkte belegen und mit einem Zertifikat abschließen.Angesprochen sind Absolventinnen und Absolventen eines ersten Hochschulstudiums, die über eine mindestens einjährige aktuelle Berufspraxis in der Arbeit mit Kindern verfügen und ihre bisherigen Erfahrungen auf akademischem Niveau vertiefen möchten. Aber auch beruflich qualifizierte Studieninteressierte ohne Hochschulabschluss können über die Teilnahme an einer Eignungsprüfung zu diesem Studiengang zugelassen werden.Weitere Informationen: http://www.zfh.de/master/kindheit und http://www.hs-koblenz.de/maks