Prämierung ausgezeichneter Abschlussarbeiten an der Hochschule Trier

An der Hochschule Trier fanden kürzlich die Prämierungsfeierlichkeiten zur Auszeichnung herausragender Abschlussarbeiten statt. Auch zwei Studierende des berufsbegleitenden Informatik-Fernstudiums mit dem Abschluss Master of Computer Science erzielten je einen Preis. Mit den jeweiligen Auszeichnungen, die von Unternehmen und Institutionen gestiftet werden, werden alljährlich besonders herausragende Abschlussarbeiten aus allen Fachbereichen der Hochschule honoriert. Pandemiebedingt erfolgte in diesem Jahr die Prämierung aus insgesamt zwei Studienjahren. Michael Simon und Mirko Meyer-Wehmann haben das Fernstudium Informatik, das die Hochschule Trier in Kooperation mit dem zfh – Zentrum für Fernstudium im Hochschulverbund durchführt, mit Bravour absolviert.Michael Simon behandelte in seiner Masterarbeit das Thema „Evaluation der Möglichkeiten zur Anbindung von Online-Marktplätzen an SAP ERP zur automatisierten Auftragsabwicklung mit anschließender Implementierung". Darin beleuchtet der Autor, dass im Zuge der Digitalisierung insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen gezwungen sind, sich neue Vertriebswege für ihre Produkte zu erschließen. Der bisherige Vertrieb über Handelspartner wie Baumärkte und Fachhandelsunternehmen wird zunehmend auch über Online-Marktplätze und den Vertrieb direkt an den Endkunden ergänzt. Im Rahmen der prämierten Masterarbeit hat Simon die entsprechende Software zur Anbindung an das im Unternehmen verwendete ERP-System entworfen, implementiert und getestet. Dabei hat er objektorientierte Analyse- und Entwurfsmethoden verwendet.Die gewählte Software-Architektur ist modular aufgebaut und erfüllt damit auch nicht-funktionale Anforderungen wie beispielsweise eine leichte Erweiterbarkeit und Skalierbarkeit. Mittlerweile sind mehrere Online-Marktplätze u.a. in Frankreich, den Niederlanden, Spanien und Italien angebunden worden.Prof. Dr. Andreas Lux vom Fachbereich Informatik an der Hochschule Trier betreute Simons prämierte Masterarbeit. Die Auszeichnung stiftete die Industrie- und Handelskammer Trier.Mirko Meyer-Wehmann befasste sich in seiner Masterarbeit mit dem Thema „Automatisierung der Produktion und Auslieferung datenbasierter Produkte auf Basis verteilter Systeme und Cloud Services mit Fokus auf Skalierung und Dezentralisierung". Der Autor realisierte eine softwaretechnische Prozessautomatisierung hinsichtlich der Auslieferung von Datenprodukten an Kunden in der Automobilindustrie, im Versicherungsgewerbe oder auch im Leasing- und Autoverleihgewerbe zum Thema „Flottenmarkt". Umgesetzt wurde diese Prozessautomatisierung in Form einer Microservice-Architektur. Die getroffenen Systemdesign-Entscheidungen hat Meyer-Wehmann in seiner Abschlussarbeit sehr gut beschrieben und implementiert. Zudem konnte er die Gebrauchstauglichkeit der Software eindrucksvoll unter Beweis stellen, denn seit dem Produktivbetrieb wird eine Arbeitszeitersparnis von ca. 3000 Std. jährlich erzielt.Auch die prämierte Masterarbeit von Mirko Meyer-Wehmann hat Prof. Dr. Andreas Lux betreut. Die Auszeichnung hat Ferchau Engineering GmbH gestiftet.Den international anerkannten Abschluss Master of Computer Science haben Michael Simon und Mirko Meyer-Wehmann neben Beruf und anderen Verpflichtungen erzielt.Der Masterfernstudiengang Informatik (Aufbaustudium) ist ein weiterbildendes anwendungsorientiertes Studium. Es richtet sich an Quereinsteigende mit informatikfernem Erststudium, die beispielsweise ihre in der Praxis erworbenen Informatikkenntnisse wissenschaftlich fundiert ausbauen möchten. Dabei können sie sich vom Zertifikat bis zum Masterabschluss weiterqualifizieren. Auch beruflich Qualifizierte ohne Erststudium und auch ohne Abitur haben die Möglichkeit, über eine Eignungsprüfung ins Studium einzusteigen. Das zfh unterstützt die Hochschule Trier mit seinem Know-how in Sachen Fernstudium bereits seit 25 Jahren bei Durchführung des erfolgreichen Fernstudienangebots.