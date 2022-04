Online informieren: MBA-Fernstudium Internationale Betriebswirtschaftslehre

Am Montag, den 25. April um 17.00 Uhr setzt die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft (HWG) Ludwigshafen ihre Reihe virtueller Info-Sessions zum Fernstudiengang Internationale Betriebswirtschaftslehre – International Business Management (MBA) fort. In den Online-Meetings im Rhythmus von sechs Wochen lernen Fernstudieninteressierte von Prof. Dr. Andreas Gissel und Sophia Richter die verschiedenen Facetten des berufsbegleitenden Fernstudiums kennen. Dazu zählen sowohl die Studieninhalte, eine Netzwerkreise im Laufe des Studiums und die Möglichkeit, einen Double Degree aus Finnland zu erwerben. Darüber hinaus können sie direkt in das Studiengeschehen eintauchen und die Option nutzen, kostenlos in Online-Vorlesungen zu schnuppern. Wer an einer oder mehreren Info-Sessions teilnehmen möchte erhält durch eine Mail an Sophia Richter, sophia.richter@gsrn.de ein Ticket – kostenlos und unverbindlich. Die Folgetermine finden am 16. Mai und 20. Juni 2022 jeweils um 17.00 Uhr statt.Das Fernstudium vermittelt künftigen Führungskräften Interkulturelle Handlungskompetenzen verbunden mit essentiellen betriebswirtschaftlichen Grundlagen. Gleichzeitig lernen die berufstätigen Studierenden wie kritisch-rationales Handeln mit ethischen Grundsätzen und sozialen Aspekten zu vereinen ist.Das Studienangebot richtet sich an alle, die sich nahezu zeit- und ortsunabhängig neben Beruf und anderen Verpflichtungen weiterqualifizieren möchten. Sie haben hier die Möglichkeit einen international anerkannten MBA-Abschluss der staatlichen HWG Ludwigshafen zu erwerben. Das Studienmodell im Blended-Learning Konzept bietet maximale Flexibilität und führt innerhalb von zwei Jahren zum Ziel. Ein Einstieg ins MBA-Studium ist sowohl mit erstem Hochschulabschluss und anschließend mindestens einjähriger Berufserfahrung, als auch ohne Erststudium mit entsprechender beruflicher Qualifizierung und einer Eignungsprüfung möglich. Alle Module des Curriculums können auch einzeln absolviert und mit einem Hochschulzertifikat abgeschlossen werden. Bei Fragen zu individuellen Zugangsvoraussetzungen können sich Interessierte direkt an das Studiengangsteam wenden.Die HWG Ludwigshafen führt das Fernstudium in Kooperation ihrer 100%-igen Tochtergesellschaft Graduate School Rhein-Neckar und dem zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund durch. Hier können sich Interessierte für den Studienstart im Wintersemester 2022/23 ab dem 02. Mai 2022 unter: https://www.zfh.de/?id=43 bewerben.Weitere Informationen unter: www.zfh.de/mba/bwl und https://gsrn.de/studienangebote/internationale-betriebswirtschaftslehre/