Online informieren: Berufsbegleitend zum Master of Business Administration

Am Mittwoch, den 27. April 2022 um 17.00 Uhr lädt der Campus Zweibrücken der Hochschule Kaiserslautern zu einer virtuellen Informationsveranstaltung ein. Das MBA-Team stellt die sechs MBA-Fernstudiengänge der Hochschule mit unterschiedlichen fachlichen Ausrichtungen ausführlich vor. Studieninteressierte erfahren neben inhaltlichen Details alles über den Ablauf, die Organisation und Zugangsvoraussetzungen der MBA-Studiengänge: Innovations-Management, Intelligent Enterprise Management, Marketing-Management, Motorsport-Management, Sport-Management und Vertriebsingenieur/in. Im Anschluss haben die Teilnehmenden Gelegenheit, individuelle Fragen zu stellen. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, sie werden gebeten, sich bei Bianca Welsch unter welsch@ed-media.org anzumelden – sie erhalten anschließend einen Zugangslink zum Webmeeting.Die Fernstudiengänge richten sich an Berufstätige, die sich neben Job und anderen Verpflichtungen weiterqualifizieren und auf eine Führungsposition im mittleren und gehobenen Management vorbereiten möchten. Weitestgehend zeit- und ortsunabhängig bietet ein Fernstudium dafür eine ideale Möglichkeit, zumal das neu erlernte Wissen direkt in die berufliche Praxis umgesetzt werden kann. Unternehmen schätzen ihre studierenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und unterstützen diese deshalb oft finanziell. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels nutzen Unternehmen Weiterbildungsangebote als Personalbindungskonzept.Das Studium ist modular aufgebaut und folgt dem Ansatz des Blended Learning. Eine Kombination aus Selbststudium, Präsenzunterricht in kleinen Gruppen zur Vertiefung der Lerninhalte und Informationsaustausch auf einer Lernplattform sowie ein teilweise englischsprachiges Lehrangebot spricht gezielt die unterschiedlichen Sinne an und garantiert den Lernerfolg.Die Hochschule Kaiserslautern, Campus Zweibrücken führt die Fernstudiengänge in Kooperation mit dem zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund in Koblenz durch. Beim zfh können sich Interessierte vom 02. Mai bis zum 15. Juli 2022 für das kommende Wintersemester 2022/23 online bewerben: www.zfh.de/anmeldung Weitere Informationen auch unter: https://mba.bw.hs-kl.de