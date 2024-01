Online-Informationsveranstaltung: Kindheits- und Sozialwissenschaften M.A.

Wer sich für eine Weiterqualifizierung im Bereich Kindheitspädagogik interessiert, kann sich am Donnerstag, den 18. Januar 2024 ab 19:00 Uhr über das Fernstudium Kindheits- und Sozialwissenschaften M.A. informieren. Das Studiengangsteam des Fachbereichs Sozialwissenschaften der Hochschule Koblenz stellt das Studienangebot, das den Fokus auf die Arbeit mit Kindern im Alter von 0 bis 14 Jahren legt, ausführlich vor. Anschließend werden individuelle Fragen im direkten Austausch oder Chat beantwortet. Alle Interessierten sind zur virtuellen Veranstaltung über ZOOM herzlich willkommen. Weitere Informationen und der Zugang zum Meeting sind hier abrufbar: http://www.hs-koblenz.de/maks Die Studierenden vertiefen mit dem weiterbildenden Fernstudium ihre bisher erworbenen Kenntnisse auf Masterebene. Damit qualifizieren sie sich für anspruchsvolle berufliche Tätigkeiten in leitenden, planenden und/oder forschenden Positionen. Das Fernstudium, mit dem international anerkannten Abschluss Master of Arts richtet sich an Interessierte mit einem ersten Hochschulabschluss, die über eine mindestens einjährige aktuelle Berufspraxis im Bereich der Kindheitspädagogik verfügen. Aber auch beruflich qualifizierte Studieninteressierte ohne Hochschulabschluss, wie etwa Erzieherinnen und Erzieher, werden unter bestimmten Voraussetzungen zum Studium zugelassen. Das viersemestrige Fernstudium bietet unterschiedliche Vertiefungsschwerpunkte zur Wahl.Die Hochschule Koblenz kooperiert bei diesem Studiengang mit dem zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund in Koblenz. Der nächste Studienbeginn ist zum Wintersemester 2024/25. Eine Bewerbung ist ab Anfang April 2024 beim zfh unter http://www.zfh.de/anmeldung möglich.Weitere Informationen zum Studiengang unter: http://www.zfh.de/master/kindheit und http://www.hs-koblenz.de/maks