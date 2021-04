Online-Info-Session für MBA-Fernstudiengänge der HWG Ludwigshafen

Am Mittwoch, den 12. Mai 2021, ab 16:30 Uhr lädt die Graduate School Rhein-Neckar (GSRN) berufstätige Studieninteressierte zu einer virtuellen Informationsveranstaltung zu weiterbildenden MBA- und Master-Fernstudiengängen ein. Angesprochen sind alle, die sich neben Beruf und Familie mit einem berufsbegleitenden Masterstudium weiterqualifizieren möchten. Sie lernen die aktuellen weiterbildenden Studiengänge kennen, die die GSRN in Kooperation mit der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG LU) mit staatlich anerkanntem Masterabschluss anbietet. Wer teilnehmen möchte, wird gebeten sich per Mail an info[at]gsrn.de anzumelden und für eine bessere Planbarkeit die Wunschstudiengänge zu nennen. Alle Interessierten sind herzlich willkommen – sie können sich am 12. Mai 2021 unter https://us02web.zoom.us/j/86433222246 zum Zoom-Meeting einloggen.Nach der Begrüßung ab 16:30 Uhr von Klaus Eisold, Geschäftsführer der GSRN, und Prof. Dr. Peter Mudra, Präsident der HWG LU, berät die Programm-Managerin Sophia Richter in einem virtuellen Raum zu den MBA-Fernstudiengängen Unternehmensführung (MBA), Internationale Betriebswirtschaftslehre – International Business Management (MBA) und Digital Finance, Strategie & Accounting (MBA). Dabei beantwortet sie Fragen wie „Erfülle ich die Zugangsvoraussetzungen?“ „Welche inhaltliche Ausrichtung passt am besten zu meiner beruflichen Planung?“ oder „Wie kann ich das Studium zeitlich in Einklang mit Familie und Beruf bringen?“. Um 17:30 Uhr haben die Besucher/innen Gelegenheit Prof. Dr. Gösta Jamin kennen zu lernen, der als Dozent des Fernstudiums „Digital Finance, Strategie & Accounting (MBA)“ eine Einführung in die Inhalte dieses Studiums gibt.Die HWG Ludwigshafen führt die berufsbegleitenden MBA-Fernstudiengänge in Kooperation mit dem zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund durch. Hier können sich Interessierte vom 3. Mai bis 15. Juli 2021 für das kommende Wintersemester 2021/22 online bewerben: www.zfh.de/anmeldung Weitere Informationen zur Informationsveranstaltung:Weitere Informationen zu den MBA-Fernstudiengängen: