Neuer Studiengangleiter im MBA Internationale Betriebswirtschaftslehre - International Business Management

Für das berufsbegleitende Fernstudium Internationale Betriebswirtschaftslehre / International Business Management wurde ein neuer Studiengangleiter berufen: Prof. Dr. Andreas Gissel übernimmt zum Wintersemester 2021/22 die Studiengangleitung. Das Fernstudium der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG) läuft seit vielen Jahren erfolgreich in Kooperation mit dem zfh – Zentrum für Fernstudium im Hochschulverbund (zfh) sowie der Graduate School Rhein-Neckar (GSRN).Prof. Dr. Andreas Gissel (Jahrgang 1965) studierte an der Universität Karlsruhe Wirtschaftsingenieurswesen. Nach verschiedenen beruflichen Stationen, u.a. bei der Robert Bosch GmbH, beendete er 1998 seine Promotion erfolgreich an der Universität Karlsruhe im Bereich Künstliche Intelligenz. Im gleichen Jahr startete er bei der SAP AG als Mitarbeiter und Leiter von Implementierungsprojekten im Bereich ERP. Zwei Jahre später übernahm er die Funktion des Global Support Managers in der internationalen Beratergruppe der SAP AG. Seit 2001 ist Dr. Andreas Gissel am Fachbereich Marketing und Personalmanagement als Professor für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Logistik und Organisation, der heutigen HWG in Ludwigshafen tätig.Von 2015 bis 2019 bekleidete er außerdem das Amt des Vizepräsidenten für Internationale Angelegenheiten. Im Jahr 2020 erhielt er den vom Land Rheinland-Pfalz ausgelobten Landeslehrpreis für exzellente Lehre, der mit 10.000 € dotiert ist. „Der Austausch mit den Studierenden in unserem MBA-Programm macht mir großen Spaß“ stellt Prof. Gissel fest. „Vor dem Hintergrund ihrer Praxiserfahrungen diskutieren wir gemeinsam, welche konkreten, innovativen Ansätze sich für die Herausforderungen des internationalen Managements entwickeln lassen. Ich freue mich sehr darauf, unser spannendes MBA-Programm zukünftig auch strategisch weiterentwickeln zu dürfen.“Der akkreditierte, berufsbegleitende MBA-Fernstudiengang Internationale Betriebswirtschaftslehre – International Business Management bietet aktuelles, umfassendes Know-how für eine Karriere in einem international orientierten beruflichen Umfeld. Er richtet sich an Personen, die bereits erste Führungserfahrungen gesammelt haben oder eine Position im internationalen Management anstreben. Neben betriebswirtschaftlichem Fachwissen steht der Ausbau von internationaler Führungskompetenz im Fokus. Absolventinnen und Absolventen profitieren zudem von dem Ausbau persönlicher Netzwerke mit Dozierenden, Kommilitonen und Alumni.Das Programm wird deutschsprachig, im Blended Learning Ansatz, mit integrierten Präsenzveranstaltungen am Campus, aber auch vollständig in englischer Sprache angeboten. In beiden Richtungen ist das Curriculum identisch. Für die Studierenden des englischsprachigen International Business Management finden dabei alle Veranstaltungen ausschließlich online statt. In Zusammenarbeit mit Partnerhochschulen im Ausland haben Studierende zusätzlich die Möglichkeit, einen anerkannten Doppelabschluss beispielsweise in Finnland zu erlangen.Fernstudieninteressierte können sich zum kommenden Sommersemester 2022 ab dem 2. November beim zfh online bewerben unter www.zfh.de/anmeldung Weitere Informationen unter www.gsrn.de/studienangebot und www.zfh.de/mba/bwl