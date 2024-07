Neue Chancen für Führungskräfte: MBA - Leading Business Transformation

Die Hochschule für Wirtschaft und Technik des Saarlandes (htw saar) bietet ab sofort ein neues MBA-Fernstudium in rein englischer Sprache und 100% remote an. Angesprochen sind Weiterbildungsinteressierte, die sich in einem internationalen Umfeld weiterqualifizieren möchten. Das zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund unterstützt die htw saar bei der Einführung und Durchführung des neuen MBA-Fernstudienangebots. Hier können sich Interessierte für das kommende Wintersemester 24/25 online bewerben: http://www.zfh.de/anmeldung Der mit Praxispartnern entwickelte, englischsprachige und international anerkannte Masterabschluss ist die Antwort auf die überregionalen und internationalen Know-How-Bedarfe der Transformation. Berufsbegleitend online zu studieren, dabei einen sehr hohen Praxisbezug bei individuellem Coaching zu gewährleisten sind das Geheimrezept, um Sie auf die Aufgaben der Zukunft vorzubereiten. Besonders in den Bereichen Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Finance, sowie KI vermittelt der Studiengang praxisnahes und wissenschaftsbasiertes Fachwissen. Unter anderem garantieren praxisorientierte Projekte mit individuellem Coaching den besonderen Praxisbezug des MBAs und erlauben Studierenden die direkte Integration erlernter Inhalte in ihr bestehendes Arbeitsverhältnis.Das Studienangebot richtet sich an Berufstätige mit einschlägiger Berufserfahrung mit und ohne Bachelorabschluss. Für das Studium in englischer Sprache werden sehr gute Englischkenntnisse auf C1-Niveau vorausgesetzt, welche auch durch einschlägige Berufserfahrung nachgewiesen werden können. Beruflich qualifizierte Interessierte können unter bestimmten Voraussetzungen auch ohne Erststudienabschluss zum Studium zugelassen werden. Nach erfolgreichen fünf Semestern erwerben die Absolvierenden den international anerkannten Titel Master of Business Administration (MBA).Weitere Informationen: