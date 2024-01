Neue Ausbildungsverordnung für Mediatoren – jetzt informieren

Am Mittwoch, den 10 Januar 2024 ab 18:00 Uhr können sich alle Interessierten online über die berufsbegleitende Aus- und Fortbildung zur Mediation informieren, insbesondere auch über die neuen Ausbildungsbedingungen. Arthur Trossen, ehemaliger Familienrichter, der das Fernstudium Integrierte Mediation vor vielen Jahren erfolgreich konzipiert, stellt das Weiterbildungsangebot gemeinsam mit Peter Knebel, Hochschule Trier vor. Wer dabei sein möchte, kann sich direkt ohne Voranmeldung ins ZOOM-Meeting einloggen unter der Meeting-ID: 851 7496 1610; Kenncode: 625847.Link zum Zoom-Meeting:Der Info-Abend ist für alle Teilnehmenden kostenfrei und unverbindlich.Ab dem 01. März 2024 ändern sich die Ausbildungsbedingungen für angehende Mediatorinnen und Mediatoren. In der neuen Ausbildungsverordnung wird festgelegt, wer sich als zertifizierter Mediator bezeichnen darf. Alle Fragen dazu werden in Rahmen der Informationsveranstaltung beantwortet. Insbesondere erläutern die Dozenten wie das Ausbildungskonzept der Integrierten Mediation auf die Veränderung reagiert, welche Titel und Graduierungen die Studierenden erwerben können und wie diese in der Mediationslandschaft zu verorten sind. Die Teilnehmenden erfahren, welche Ausbildungsmöglichkeiten ihnen mit dem Fernstudium in Kooperation mit dem zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund und der Hochschule Trier zur Verfügung stehen.Die Hochschule Trier, ist neuer Kooperationspartner des Weiterbildungsangebots Integrierte Mediation. Die Präsenzveranstaltungen finden am Umweltcampus Birkenfeld, einem Standort der Hochschule Trier, statt. Das zfh unterstützt die Hochschulen des Verbunds bei der Durchführung berufsbegleitender Fernstudien.Studieninteressierte können sich beim zfh für das Sommersemester 2024 online anmelden: http://www.zfh.de/anmeldung/ Weiterführende Links: