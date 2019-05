Neben dem Job zum MBA-Abschluss

Am Freitag, den 31 Mai. 2019 informiert der Campus Zweibrücken der Hochschule Kaiserslautern alle an einem weiterführenden Master-Fernstudium Interessierten über ihre Studienmöglichkeiten. Fünf MBA-Fernstudiengänge mit unterschiedlicher fachlicher Ausrichtung werden vorgestellt: MBA Vertriebsingenieur, MBA Marketing-Management, MBA Motorsport-Management, MBA Sport-Management und MBA Innovations-Management. Die Veranstaltung findet online ab 16:00 Uhr statt, deshalb wird aus organisatorischen Gründen um eine Anmeldung bei Frau Bianca Welsch gebeten unter welsch@ed-media.org Die Studiengänge richten sich an Berufstätige mit einem ersten akademischen Abschluss, die sich weiterqualifizieren und auf eine Führungsposition im mittleren und gehobenen Management vorbereiten möchten. Ein Fernstudium bietet dazu ideale Möglichkeiten, da es weitestgehend zeit- und ortsunabhängig neben dem Job und ohne Einkommensverzicht absolviert werden kann. Das Fernstudienkonzept ist nach dem Ansatz des Blended Learning aufgebaut – einem Wechsel zwischen Selbststudienphasen, virtuellen Lernelementen und Präsenzveranstaltungen. Diese finden für den MBA Innovations-Management, MBA Motorsport-Management und MBA Sport-Management – passend zur Ausrichtung – am Nürburgring statt. Fernstudierende des MBA Marketing-Management und MBA Vertriebsingenieur können zwischen Zweibrücken oder Augsburg als Präsenzstandort wählen.Alle fünf MBA-Fernstudiengänge sind durch die Agentur AQAS akkreditiert und bieten dadurch einen international anerkannten Abschluss. Da die Hochschule Kaiserslautern auch über hervorragende Unternehmenskontakte verfügt, ergeben sich für die Studierenden nicht nur interessante fachliche Studienvertiefungen, sondern auch neue Praxiseinblicke. Eine intensive Studienbetreuung sowie ein mehrtägiger Auslandsbesuch zum Ende des Studiums gehören zu den Besonderheiten der MBA-Fernstudiengänge.Die Hochschule Kaiserslautern bietet an ihrem Campus in Zweibrücken seit fast 20 Jahren erfolgreich Fernstudiengänge in Kooperation mit dem zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund an. Die Bewerbungsfrist für das kommende Wintersemester 19/20 läuft noch bis zum 15. Juli. 2019 über das Online-Verfahren des zfh unter: www.zfh.de/anmeldung/ Auch berufserfahrene Studieninteressierte ohne ersten Hochschulabschluss können unter bestimmten Voraussetzungen zugelassen werden.Weitere Informationen auch unter: https://mba.bw.hs-kl.de