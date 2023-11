Neben dem Beruf zum Masterabschluss in Elektrotechnik und Zuverlässigkeitsingenieurwesen

Die Hochschule Darmstadt stellt in zwei Online-Informationsveranstaltungen die beiden berufsbegleitenden Master-Fernstudiengänge Elektrotechnik M.Sc . und Zuverlässigkeitsingenieurwesen M.Eng. vor: Der erste Infoabend ‚Techniker zum Master‘ am Donnerstag, den 17. November 2023 ab 17:00 richtet sich an Weiterbildungsinteressierte, die ohne Erststudienabschluss ein Masterstudium absolvieren möchten. Am Freitag, den 18. November werden der Studienablauf und die Inhalte beider Fernstudiengänge ausführlich vorgestellt und die Teilnehmenden können individuelle Fragen stellen. Wer dabei sein möchte, wird gebeten sich unter https://www.fernmaster.de/anmeldung-infotag-fernmaster.html anzumelden und erhält anschließend die Zugangsdaten zum Zoom-Meeting.Elektrotechnik M.Sc Dieser Fernstudiengang richtet sich an Studieninteressierte, die neue Impulse und Perspektiven suchen, Aufgaben in einem neuen technischen Bereich übernehmen oder ihr Fachwissen vertiefen möchten. Neben aktuellen technischen Inhalten erwerben sie betriebswirtschaftliches Know-how sowie Soft Skills. Die Studiendauer beträgt sechs Semester für Bewerberinnen und Bewerber mit einem Erststudium im Umfang von 180 ECTS, sie kann bei einem Erststudium mit 210 ECTS auf vier Semester gekürzt werden. Zur inhaltlichen Vertiefung stehen folgende Fachgebiete zur Wahl: Automatisierung, Mikroelektronik, Energietechnik und Medizintechnik. Alexander Plöger, der den Masterabschluss kürzlich über das Programm Techniker zum Master erworben hat, freu sich:„Ich habe nun sowohl ein höherwertiges Aufgabenfeld als auch eine deutlich bessere Bezahlung, als ich das als Techniker vermutlich jemals gehabt hätte“. Zum Interview:Zuverlässigkeitsingenieurwesen M.EngFür die Einsatzfreundlichkeit und Nutzungsdauer von Produkten stellen Zuverlässigkeit, Funktionale Sicherheit und Qualität einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil dar. Gleichzeitig werden (elektro-)technische Systeme immer komplexer und Hersteller sowie Zulieferer müssen gegenüber Kunden und Behörden deren Zuverlässigkeit über den gesamten Lebenszyklus nachweisen. Dieses praxisorientierte Masterfernstudium rüstet dafür, den Zukunftsthemen der Industrie 4.0 sicherheitskritisch zu begegnen und deren Umsetzung im Unternehmen zu begleiten. Die Studiendauer beträgt sechs Semester.Die Hochschule Darmstadt kooperiert bei diesem Fernstudium mit der TH Aschaffenburg und dem zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund in Koblenz. Interessierte können sich für das kommende Sommersemester bis zum 15. Januar 2024 beim zfh online bewerben unter http://www.zfh.de/anmeldung Weiterführende Links: