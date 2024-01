Motiviert durchs Fernstudium dank digitaler Lernassistenzen

Nach etwa zweijähriger erfolgreicher Arbeit an der Entwicklung adaptierbarer Lern- und Lehrformate konnte das zfh-Projekt aLert jetzt erfolgreich seinen Abschluss finden. Die Ziele konnten erreicht und Wege der Verstetigung angeregt werden.Ein Fernstudium, das Berufstätige neben Job und anderen Verpflichtungen bewältigen, erfordert strukturiertes Arbeiten und ein gutes Zeitmanagement. Was ist schon erledigt? Was steht als Nächstes an? Wo im Kurs bin ich gerade? Damit Fernstudierende hier mehr digitale Unterstützung erhalten, um insbesondere ihr Selbststudium zu organisieren und individuelle Lernprozesse fokussiert zu steuern, wurde das Projekt aLert im Herbst 2021 ins Leben gerufen.Eine Aufgabe des Projektes war es, eine kursübergreifende ToDo-Liste im Learning Management System OpenOlat zu entwickeln – der Programmierauftrag wurde kürzlich weitestgehend abgeschlossen. Die Funktion ist mit dem aufgespielten Release 18.1 nun für jeden nutzbar und kann ausprobiert bzw. ausgiebig genutzt werden. Die Erprobung von Lernpfadkursen und interaktiven Wissensüberprüfungen fand in Form von kurzen Quizzen in OpenOlat statt. Sie stieß sowohl bei Lehrenden als auch Studierenden der berufsbegleitenden Fernstudiengänge BASA-Online (Soziale Arbeit B.A.) und maps (Master of Arts: Soziale Arbeit) auf positive Resonanz. Die Testphase erfolgte im Rahmen von einzelnen Modulen der Fernstudiengänge.Die individuellen ToDo-Listen speisen sich adaptiv aus den belegten Kursen der Nutzenden und bündeln übersichtlich alle anstehenden Aufgaben mit Verlinkungen, Fristen und weiteren Informationen. Die Fernstudierenden erhalten damit eine immer aktuelle Visualisierung ihres Lernfortschritts und Strukturierungshilfe für das Selbststudium. Auch eigene Aufgaben können ergänzt werden.Das Teilprojekt aLert ist im Verbundprojekt H3 (HyFlex, HighTech & HighTouch) verankert, das durch flexible, digitalisierte und personalisierte Lern- und Lehrformen zu mehr Studienerfolg beitragen will. H3 wird durch die Stiftung Innovation in der Hochschullehre gefördert.Mehr Informationen unter: https://www.h3-basa-maps.de/alert/