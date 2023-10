Medizintechnik – Neuer Schwerpunkt im Fernstudium Elektrotechnik M.Sc.

Am Dienstag, den 07. November 2023, ab 18:00 Uhr lädt die Hochschule Darmstadt alle Interessierten zu einer Live- und Online-Informationsveranstaltung speziell zum Schwerpunkt Medizintechnik ein. Die Studiengangsleiter stellen die noch neue Vertiefungsrichtung des berufsbegleitenden Fernstudiengangs Elektrotechnik M.Sc. ausführlich vor und beantworten Fragen der Teilnehmenden. Veranstaltungsort ist die Hochschule Darmstadt, Birkenweg 8, 64295 Darmstadt, Gebäude D16, Raum 302 (3. Stock). Wer online dabei sein möchte, erhält nach Anmeldung einen Link zur Teilnahme.Alle Interessierten, sowohl die, die an der Veranstaltung vor Ort an der Hochschule als auch die, die online teilnehmen möchten, werden gebeten sich per Mail an fernmaster.fbeit@h-da.de oder online unter https://www.fernmaster.de/news-archiv/news-detail/infoabend-medizintechnik.html anzumelden. Die Informationsveranstaltung ist unverbindlich und kostenfrei.Angesprochen sind Ingenieurinnen und Ingenieure, die sich für die technische Entwicklung medizinischer Geräte im Bereich Diagnostik, Therapie oder Prävention qualifizieren möchten. Im Rahmen dieses Studiums erwerben die Studierenden umfassende Kenntnisse, darunter Aspekte zur Entwicklung und Zulassung von Medizinprodukten, über besondere Sicherheitsanforderungen sowie zur Beurteilung medizinischer Daten mithilfe statistischer Testverfahren. Zusätzlich umfasst das Studium auch Inhalte zur medizintechnischen Robotik, Sensorik und Biosignalverarbeitung.Das Fernstudium richtet sich an Absolventinnen und Absolventen eines ersten einschlägigen elektro-/technischen Hochschulstudiums mit einjähriger Berufserfahrung nach dem Erststudienabschluss. Unter bestimmten Voraussetzungen haben auch beruflich qualifizierte Studieninteressierte ohne Bachelorabschluss die Möglichkeit, in ein Masterstudium an der Hochschule Darmstadt einzusteigen. Weitere Informationen dazu: http://www.zfh.de/techniker-master/elektro Die Hochschule Darmstadt kooperiert bei diesem Fernstudium mit der TH Aschaffenburg und dem zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund in Koblenz. Interessierte können sich für das kommende Sommersemester bis zum 15. Januar 2024 beim zfh online bewerben unter http://www.zfh.de/anmeldung Weitere Informationen zum Fernmaster Elektrotechnik mit Schwerpunkt Medizintechnik unter http://www.fernmaster.de und http://www.zfh.de/master/e-technik