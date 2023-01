Masterfernstudium Informatik erfolgreich absolviert

Ende November 2022 hat der Fachbereich Informatik der Hochschule Trier mit seinen Absolventinnen und Absolventen der Informatik-Präsenzstudiengänge und mit knapp 20 Absolventinnen und Absolventen des berufsbegleitenden Masterfernstudiums den erfolgreichen Studienabschluss gefeiert. Da pandemiebedingt zwei Jahre lang keine Absolventenfeiern im Fachbereich Informatik stattgefunden haben, feierten jetzt die Abschlussjahrgänge 2019 bis 2022 zusammen. Umso gelungener war der gemeinsame feierliche Abschluss vor Ort an der Hochschule.Die anwesenden Absolventinnen und Absolventen, die ihr Masterfernstudium neben Beruf, Privatleben und weiteren Verpflichtungen gemeistert haben, konnten insgesamt sehr gute bis gute Studienabschlüsse erreichen und drei von ihnen wurden vom Fachbereich Informatik der Hochschule Trier für ihre Spitzenleistungen zusätzlich prämiert.Die Hochschule Trier führt das berufsbegleitende Fernstudienangebot in Kooperation mit dem zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund in Koblenz durch. Der Masterfernstudiengang Informatik ist ein weiterbildendes, anwendungsorientiertes Studium, das als Aufbaustudium für Hochschulabsolventinnen und -absolventen mit einem ersten informatikfernen Studienabschluss, aber mindestens einjähriger anrechenbarer Berufserfahrung im Informatikbereich konzipiert ist. Es vermittelt dadurch umfangreiches Informatikwissen. Dieser Studiengang steht auch beruflich qualifizierten Berufstätigen ohne Erststudium offen, die über mehrjährige einschlägige Tätigkeit im EDV-Bereich verfügen. Der Zugang erfolgt dann über eine Eignungsprüfung. Dabei können sie sich von der Belegung einzelner Module über Einzelzertifikate bis zum international anerkannten Titel Master of Computer Science weiterqualifizieren.Am Donnerstag, den 12. Januar 2023 bietet die Hochschule Trier für alle Interessierten von 18 – 19 Uhr ein Webmeeting an – die Anmeldung erfolgt kostenfrei und unverbindlich über die Website des Studienangebots www.hochschule-trier.de/go/fernstudium Anmeldungen zum Fernstudium Informatik für Quereinsteiger nimmt das zfh unter www.zfh.de/anmeldung entgegen.Weitere Informationen unter: www.zfh.de/master/informatik/