Masterfernstudium Elektrotechnik und Zuverlässigkeitsingenieurwesen erfolgreich absolviert

Die Hochschule Darmstadt hat insgesamt 43 Absolventen eingeladen, um gemeinsam den Abschluss ihres berufsbegleitenden Masterfernstudiums zu feiern: 36, davon eine Absolventin haben den Fernstudiengang Elektrotechnik (M.Sc.) erfolgreich abgeschlossen und sieben, davon ebenfalls eine Absolventin haben in Zuverlässigkeitsingenieurwesen (M.Eng.) einen international anerkannten Mastertitel erworben. Die Absolventinnen und Absolventen sind aus zwei Studienjahrgängen zusammengekommen, da coronabedingt in 2020 und 2021 nur virtuelle Feiern stattgefunden haben. Um so mehr freuten sich jetzt alle über eine Live-Veranstaltung mit Familie, in der sie mit einer Urkunde und einem Präsent der Hochschule geehrt wurden. Die offiziellen Masterurkunden und Zeugnisse hatten sie bereits vorab erhalten.Die Studierenden, die ihren Abschluss neben Beruf und weiteren Verpflichtungen gemeistert haben, können auch auf das hervorragende Notenspektrum zwischen 1,1 und 2,4 stolz sein. Drei Elektrotechnik-Masterabsolventen haben die Spitzennote 1,1 erreicht.Der berufsbegleitende Fernstudiengang Elektrotechnik, den die Hochschule Darmstadt seit vielen Jahren erfolgreich in Kooperation mit dem zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund durchführt, richtet sich vorwiegend an Ingenieurinnen und Ingenieure, die sich in zukunftweisenden Feldern der Elektrotechnik weiterqualifizieren möchten. Das akademische Fernstudium bietet Schwerpunkte, die wachsende Wirtschaftsbereiche betreffen, in denen qualifizierte Fachkräfte gesucht werden. Neben Automatisierungstechnik, Energietechnik und Mikroelektronik steht jetzt mit Medizintechnik eine weitere Vertiefungsrichtung mit hohem Branchenbedarf zur Verfügung.Der Masterstudiengang richtet sich an Bachelorabsolventen der Elektrotechnik, der Prozesstechnik, des Maschinenbaus oder artverwandter Disziplinen. Ingenieurinnen und Ingenieure qualifizieren sich in den Bereichen Zuverlässigkeitstechnik, Qualitätsmanagement und funktionaler Sicherheit weiter und bauen damit Karrierechancen in vielerlei Hinsicht aus.Deutschlandweit einmalig bietet die Hochschule Darmstadt für beide Studienangebote das Programm ‚Vom Techniker zum Master‘ an. Beruflich qualifizierten Interessierten ohne Erststudienabschluss bietet das Programm unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit, das Masterstudium zu absolvieren.Weitere Informationen: www.fernmaster.de