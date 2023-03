Master-Fernstudium Kindheits- und Sozialwissenschaften M.A.

Am Samstag, den 25. März 2023 informiert der Fachbereich Sozialwissenschaften der Hochschule Koblenz über den berufsbegleitenden, weiterbildenden Fernstudiengang Kindheits- und Sozialwissenschaften mit dem international anerkannten Abschluss Master of Arts (M.A.). Die Studieninteressierten erfahren alles über die fünf wählbaren Schwerpunkte des Studiengangs, über den Fokus auf die Arbeit mit Kindern im Alter von 0 bis 14 Jahren, über Studienorganisation und -abläufe sowie über das Bewerbungsverfahren. Die Informationsveranstaltung beginnt um 10.00 Uhr und findet virtuell über ZOOM statt ( https://hs-koblenz-de.zoom.us/j/63275239826#success .). Weitere Informationen und der Zugang zum Meeting sind auch hier abrufbar: www.hs-koblenz.de/maks Das weiterbildende Fernstudium bietet die Möglichkeit, die bisher erworbenen Kenntnisse in der praktischen oder wissenschaftlichen Arbeit mit Kindern auf Masterebene zu vertiefen und sich so für anspruchsvolle berufliche Tätigkeiten in leitenden, planenden und/oder forschenden Positionen sowie für vertieftes methodisches Handeln im Feld der Kindheit zu qualifizieren. Der Studiengang richtet sich an Absolventinnen und Absolventen eines ersten (auch fachfremden) Hochschulstudiums, die über eine mindestens einjährige aktuelle Berufspraxis im Bereich der Kindheitspädagogik verfügen und ihre bisherigen Erfahrungen auf akademischem Niveau absichern und vertiefen möchten. Aber auch beruflich qualifizierte Studieninteressierte ohne Hochschulabschluss (z.B. Erzieher*innen mit mehrjähriger Berufserfahrung) können über die Teilnahme an einer Eignungsprüfung zu diesem Studiengang zugelassen werden. Die wählbaren Schwerpunkte ermöglichen eine gezielte und spezialisierte Weiterbildung in den Bereichen Management und Beratung, Kinderschutz und Diagnostik, Bewegung und Gesundheit, Trauma & Ressource sowie Pädagogische Fachberatung für Kindertageseinrichtungen.Die Hochschule Koblenz kooperiert bei diesem Studiengang mit dem zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund in Koblenz. Der nächste Studienbeginn ist zum Wintersemester 2023/24. Eine Bewerbung ist ab Anfang April 2023 beim zfh unter www.zfh.de/anmeldung möglich. Weitere Informationen zum Studiengang unter: www.zfh.de/master/kindheit