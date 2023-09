MBA-Semesterstart am RheinAhrCampus

Für das MBA-Fernstudienprogramm am RheinAhrCampus in Remagen haben sich für das Wintersemester 2023/24 86 neue Studierende eingeschrieben. Das flexible Programm erlaubt es ihnen, nahezu zeit- und ortsunabhängig neue Kenntnisse zu erwerben: Mit dem Studium bauen sie zum einen betriebswirtswirtschaftliches Wissen aus und erwerben Managementkompetenzen. Darüber hinaus spezialisieren sie sich in einer von acht wählbaren Vertiefungsrichtungen. Die Studierenden sind damit bestens für eine Karriere im mittleren und gehobenen Management qualifiziert.In diesem Semester haben sich 26 Bewerber für den Schwerpunkt Public Administration entschieden, 16 jeweils für Leadership und Unternehmensführung/Finanzmanagement und 13 für Produktionsmanagement. Die verbleibenden 15 Studierenden verteilen sich auf Financial Risk Management, Gesundheits- und Sozialmanagement, Logistikmanagement und Sportmanagement. Bereits im ersten Semester steigen die Studierenden in ihre gewählte Vertiefungsrichtung ein, sodass sie ihr frisch erworbenes Wissen direkt in die Praxis umsetzen können. Auch im weiteren Studienverlauf bietet eine starke Modularisierung Flexibilität. Wahlpflichtmodule im dritten und vierten Semester bieten zudem eine individuelle Anpassung des Studiengangs an persönliche Bedürfnisse. Am meisten gefragt ist hier derzeit das Wahlpflichtmodul Projektmanagement, gefolgt von Business English, Informations- und Prozessmanagement sowie Internationales Management.Das MBA-Studium am RheinAhrCampus der Hochschule Koblenz ist auf die Bedarfe berufstätiger Studierender zugeschnitten. Neben der inhaltlichen Ausrichtung bietet das Blended-Learning Konzept größtmögliche Flexibilität: Die Kombination aus Selbststudium mittels Studienbriefen und Online-Lernkomponenten ermöglicht eine freie Zeiteinteilung. Die vier bis fünf freiwilligen Präsenzveranstaltungen an Samstagen lassen sich dabei gut mit Beruf und privaten Verpflichtungen vereinbaren.Für Studieninteressierte, die gerne mehr über das MBA-Studium am RheinAhrCampus erfahren möchten, bietet das Studiengangsteam vier Online-Informationsveranstaltungen zu folgenden Terminen an: 25. Oktober 2023, 16. November 2023 (speziell für die Vertiefungsrichtung Public Administration), 05. Dezember 2023 und am 10. Januar 2024 jeweils um 18.00 Uhr. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, sie können sich für die Zoom-Meetings auf der Website http://www.mba-fernstudienprogramm.de anmelden und erhalten anschließend die Zugangsdaten per Mail.Das MBA-Fernstudienprogramm wird in Kooperation mit dem zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund durchgeführt. Eine Bewerbung für das Sommersemester 2024 ist ab Anfang November 2023 möglich: http://www.zfh.de/anmeldung Weiterführende Links: http://www.mba-fernstudienprogramm.de und http://www.zfh.de/mba/fernstudien