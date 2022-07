MBA - Management in der Weinwirtschaft - berufsbegleitend studieren

Am Dienstag, den 12. Juli informiert die Hochschule Geisenheim über den Fernstudiengang Management in der Weinwirtschaft mit dem Abschluss Master of Business Administration (MBA). In der Zeit von 18.00 – 19.00 Uhr erfahren Studieninteressierte bequem von zuhause aus alles Wichtige über die Studieninhalte und Abläufe dieses berufsbegleitenden Studienangebotes. Die Veranstaltung findet online statt unter https://vc-green.hs-gm.de/b/hir-hn7-1cd-es5 Wer teilnehmen möchte, wird gebeten, sich bis zum 11. Juli unter https://veranstaltungen.hs-geisenheim.de/event/online-infoveranstaltungen-mba-14-6-22 unverbindlich anzumelden.Studiengangsleiter Prof. Dr. Jon Hanf vom Institut für Wein- und Getränkewirtschaft der Hochschule Geisenheim stellt im Rahmen der Veranstaltung das viersemestrige Fernstudium vor, das sich insbesondere an Fach- und Führungskräfte im Weinbau richtet. Das Studium ist praxisnah und anwendungsorientiert ausgerichtet und vermittelt betriebswirtschaftliches Wissen sowie Führungs- und Managementkompetenzen. Daneben werden auch aktuelle und praxisnahe weinbauliche und oenologische Fragestellungen aufgegriffen. Die Studieninhalte umfassen Themen wie modernes Marketingmanagement, Personalmanagement, Unternehmensführung und Finance & Controlling.Das Fernstudium hat einen Anteil von 75 % Selbststudium, sodass die berufstätigen Studierenden ihre Lernzeiten frei und individuell einteilen können. Abgerundet wird das Studium durch etwa sechs bis acht Präsenztage pro Semester, die jeweils freitags und samstags an der Hochschule Geisenheim stattfinden. Die Präsenzphasen dienen der Vertiefung und Anwendung des erworbenen Wissens sowie dem fachlichen Austausch mit den Expertinnen und Experten der Hochschule. Das Studium schließt mit dem international anerkannten Titel Master of Business Administration (MBA) ab.Während des Online-Meetings besteht per Live-Chat die Gelegenheit, direkt Fragen zu stellen. Im Anschluss der Veranstaltung können auch persönliche Beratungstermine vereinbart unter: mba-weinwirtschaft@hs-gm.de .Das zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund unterstützt die Hochschule Geisenheim bei der Durchführung des Fernstudiums und stellt im Rahmen der Veranstaltung den Bewerbungs- und Zulassungsprozess dar. Anmeldungen für das kommenden Wintersemester 2022/23 können noch bis zum 15. Juli online beim zfh erfolgen: www.zfh.de/anmeldung Weitere Informationen zum MBA-Fernstudium unter: www.hs-geisenheim.de/management-in-der-weinwirtschaft-mba und www.zfh.de/mba/weinwirtschaft