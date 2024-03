MBA-Fernstudium mit Double Degree

Ab dem Sommersemester 2024 haben Studierende des MBA-Fernstudiums Internationale Betriebswirtschaftslehre – International Business Management einen weiteren Double Degree zur Auswahl: Die City University of Seattle ist ab sofort Kooperationspartnerin der GSRN. Bislang gibt es bereits eine Kooperationsvereinbarung mit der spanischen Barcelona Technology School. Die GSRN ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG). Die HWG Ludwigshafen und die finnische Satakunta University of Applied Sciences – SAMK haben einen beidseitigen Vertrag, der auch finnischen Studierenden ermöglicht einen Double Degree in Ludwigshafen zu erwerben.Die neue Zusammenarbeit in Seattle ist Studiengangsmanagerin Eva Nefen zu verdanken, die den Fernstudiengang seit vielen Jahren erfolgreich koordiniert und die internationalen Studierenden betreut. Sie besuchte die NAFSA: Association of International Educators - Conference 2023 in Washington. Dort lernte sie Kollegen von World of Students und der City University of Seattle kennen und vereinbarte mit ihnen die Kooperation. Der besondere Benefit daran: Die MBA-Fernstudierenden an der HWG können über die hessische Organisation World of Students mit wenig Mehraufwand gleich zwei MBA-Abschlüsse erwerben.Die Studierenden absolvieren zu ihrem Studium in Ludwigshafen weitere acht Kurse an der City University of Seattle, wie etwa Globale Politische Ökonomie, Entrepreneurship and the Art of Creative Thinking oder Operations and Technology Management. Dabei können sie ihr Studium nach eigenem Bedarf flexibel gestalten: Sie studieren entweder komplett vor Ort in Seattle, komplett online oder kombinieren beides.Das Fernstudium Internationale Betriebswirtschaftslehre – International Business Management MBA ist ein Angebot der HWG Ludwigshafen in Kooperation mit der Graduate School Rhein-Neckar (GSRN) und dem zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund. Der Fernstudiengang ist über AQAS durch den Akkreditierungsrat programmakkreditiert. Er wird als Fernstudium in deutscher Sprache oder als Online-Studium in englischer Sprache durchgeführt.Weitere Informationen unter:?? https://gsrn.de/studienangebote/mba-international-business-management/ ?? https://gsrn.de/studienangebote/internationale-betriebswirtschaftslehre/ ?? http://www.zfh.de/ibm ?? http://www.zfh.de/mba/bwl