MBA-Fernstudienprogramm: Bewerbungsphase für das Sommersemester 2020 ist gestartet

Für das seit 2003 am RheinAhrCampus in Remagen etablierte MBA- Fernstudienprogramm läuft derzeit die Bewerbungsphase. Wer an einer berufsbegleitenden akademischen Weiterbildung interessiert ist, kann sich bis 15. Januar 2020 für das praxis- und kompetenzorientierte Fernstudium „Master of Business Administration“ bewerben. Die Bewerbung erfolgt online über das Bewerbungsportal des zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund: www.zfh.de/anmeldung Das MBA-Fernstudienprogramm der Hochschule Koblenz zählt zu den größten in Deutschland. Es vermittelt und vertieft in fünf Fachsemestern General-Management-Wissen sowie Führungskompetenzen und ermöglicht die Spezialisierung in einer von neun Vertiefungsrichtungen. Neben der Möglichkeit, aufbauend auf ein bereits vorhandenes Hochschulstudium einen MBA-Abschluss zu absolvieren, können auch Studieninteressierte ohne ersten Hochschulabschluss und auch ohne Abitur einen MBA-Abschluss erzielen.Derzeit sind über 450 Fernstudierende eingeschrieben, die sich auf eine Karriere in der Führungsebene des mittleren oder gehobenen Managements vorbereiten. Sie spezialisieren sich in einem der neun Schwerpunkte: Financial Risk Management, Gesundheits- und Sozialwirtschaft, Leadership, Logistikmanagement, Marketingmanagement, Produktionsmanagement, Public Administration, Sportmanagement oder Unternehmensführung/Finanzmanagement.Alternativ zum kompletten MBA-Fernstudium kann in zwei Fachsemestern ein Hochschulzertifikat in den MBA-Schwerpunkten erworben werden.Das MBA-Beratungsteam informiert am 27. November ab 18.30 Uhr und am 7. Dezember ab 10.30 Uhr ausführlich über Studieninhalte, Voraussetzungen und den Ablauf des MBA- Fernstudiums. Auch Absolventinnen und Absolventen des MBA-Programms sind vor Ort, um Fragen zu beantworten und über ihre Erfahrungen aus Studierendensicht zu berichten. Teilnehmende können zudem Einblick in das Lernmaterial nehmen. Veranstaltungsort: RheinAhrCampus, Josef-Rovan-Allee 2, 53424 Remagen. Eine unverbindliche Anmeldung ist möglich unter info@mba-fernstudienprogramm.de oder telefonisch unter 02642/932-622.Informationen zum MBA-Fernstudienprogramm und den Studienschwerpunkten sind abrufbar unter www.mba-fernstudienprogramm.de