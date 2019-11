MBA-Fernstudienprogramm: 108 Absolventen verabschiedet

„Der Weg zur Erreichung hoch gesteckter Ziele - wie z.B. das Erlangen eines akademischen Abschlusses - verläuft selten gradlinig. Eher ist er gekennzeichnet durch Wellen, Hoch- und Tiefphasen mit zahlreichen Hürden und Meilensteinen…“ so umriss Denise Knierim in ihren Grußworten als MBA-Absolventin ihre Studienzeit am RheinAhrCampus. Sie gehört zu den 108 Absolventinnen und Absolventen des MBA-Fernstudienprogramms, denen am 15. November 2019 im Kurshausaal von Bad Neuenahr ihr Titel „Master of Business Administration“ (MBA) feierlich verliehen wurde.Dass dieser akademische Abschluss ein hohes Maß an Fleiß, Disziplin und ein sehr gutes Selbstmanagement erfordert, wurde von den Studiengangleitern des MBA-Programms, Herrn Prof. Dr. Thomas Mühlencoert und Herrn Prof. Dr. Uwe Hansen, sowie von Herrn Prof. Dr. Dietrich Holz als Vizepräsident der Hochschule Koblenz, ausdrücklich gewürdigt. Auch die weiteren Laudatoren, Frau Prof. Dr. Magdalena Stülb vom RheinAhrCampus in Remagen und Herr Prof. Dr. Ralf Haderlein vom Kooperationspartner zfh in Koblenz, bescheinigten den frisch gebackenen „MBAlern“ neben dem neu erworbenen Wissen eine hohe Belastbar- und Durchsetzungsfähigkeit. Diese eröffnen beste Aussichten auf verantwortungsvolle Positionen im mittleren und gehobenen Management von Wirtschaftsunternehmen und in der öffentlichen Verwaltung.Das MBA-Fernstudienprogramm zählt zu den größten im deutschsprachigen Raum. Es vermittelt und vertieft in fünf Fachsemestern General-Management-Wissen sowie Führungskompetenzen. Derzeit sind ca. 450 Fernstudierende eingeschrieben, die sich in einem der neun MBA-Schwerpunkte spezialisieren: Financial Risk Management, Gesundheits- und Sozialwirtschaft, Leadership, Logistikmanagement, Marketingmanagement, Produktionsmanagement, Public Administration, Sportmanagement oder Unternehmensführung/Finanzmanagement.Informationen zum MBA-Fernstudienprogramm und den Studienschwerpunkten sind abrufbar unter www.mba-fernstudienprogramm.de