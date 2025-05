MBA-Fernstudiengang Motorsport-Management feierte 10-jähriges Jubiläum

„Zehn Jahre auf der Überholspur“ – unter diesem Motto zelebrierte das Studiengangsteam der Hochschule Kaiserslautern gemeinsam mit Studierenden, Alumnis sowie Branchen- und Kooperationspartnern das langjährige Bestehen des berufsbegleitenden MBA-Fernstudiengangs Motorsport-Management. Deutschlandweit ist dieses Studienangebot einzigartig. Der MBA qualifiziert die Absolventinnen und Absolventen für leitende Positionen in der Motorsport-Branche wird von der Hochschule Kaiserslautern und ed-media e.V. in Kooperation mit dem zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund durchgeführt. Prof. Bettina Reuter, Studiengangleiterin, und Ingo Böder, Geschäftsführer der Nürburgring 1927 GmbH & Co. KG, begrüßten die Teilnehmenden am 24. Mai 2025 im Rahmen der Jubiläumsveranstaltung.



Im weiteren Verlauf des Festakts blickte Prof. Walter Ruda von der Hochschule Kaiserslautern auf die Entwicklung des Studiengangs zurück, während Wolfgang Schuhbauer von Aston Martin einen spannenden Einblick in die aktuellen Entwicklungen der Motorsport-Branche gab. Zudem kamen erfolgreiche Absolventinnen und Absolventen des MBA-Studiums zu Wort und teilten ihre Erfahrungen mit den Anwesenden. Studiengangsleiterin Prof. Bettina Reuter betonte: „Mich freut besonders, dass wir so viele Frauen unter den Studierenden haben. Es sind annähernd 50 Prozent und viele der Absolventinnen haben sich erfolgreich im Motorsport-Management etabliert.“



Darüber hinaus bot die Veranstaltung den Teilnehmenden viele Gelegenheiten für den Austausch und die Vernetzung untereinander bei Snacks und Getränken. Als Highlight zum Abschluss des Programms konnten die Teilnehmenden live das Qualifying für das ADAC 24h Rennen bei einem Umtrunk verfolgen.



Prof. Bettina Reuter zieht anlässlich des Jubiläums eine positive Bilanz und gibt einen Ausblick auf die Weiterentwicklung des MBA-Studiengangs: „In 10 Jahren Motorsport-Management haben wir viel bewegt. Vor allem haben wir Menschen zusammengebracht. Nach 10 Jahren bleiben wir aber nicht stehen, sondern entwickeln das Studienprogramm weiter und setzen dabei insbesondere auf das Thema Nachhaltigkeit, was in der Entwicklung rund um den Motorsport zunehmend an Bedeutung gewinnt.“

