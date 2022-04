"Leadership und Motivation" im Personalmanagement

Am Samstag, den 07. Mai 2022 können Studieninteressierte live erleben, wie eine Vorlesung im Fernstudiengang Human Resource Management M.A. abläuft. In der Zeit von 8.15 Uhr bis 11.30 Uhr lädt der Studiengang zur Teilnahme an der Lehrveranstaltung zum Thema „Leadership und Motivation“ ein. Dozent ist Prof. Dr. Christian Lebrenz. Da die Vorlesung als Präsenzveranstaltung (unter Einhaltung der aktuellen Hygiene- und Abstandsregelungen) stattfindet, ist eine vorherige Anmeldung per Mail bei Studiengangskoordinatorin Caroline Pfeifer erforderlich: pfeifer@hs-koblenz.de. Teilnehmende erhalten dann weitere Informationen. Die Veranstaltung findet in den Räumen der Hochschule Koblenz am RheinMoselCampus, Konrad-Zuse-Straße 1, in Koblenz statt.Der Fernstudiengang richtet sich an Studienabsolvent*innen, die bereits erste berufliche Erfahrung von mindestens einem Jahr im Bereich des Personalmanagements erworben haben und sich berufsbegleitend in diesem Bereich weiterqualifizieren und auf gehobene Managementaufgaben vorbereiten wollen. Aber auch berufserfahrene Personalverantwortliche ohne Erststudium, dafür mit mehrjähriger qualifizierter Berufserfahrung, haben unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit, über eine Eignungsprüfung in den Masterstudiengang einzusteigen und ihre Fähigkeiten auf akademischem Niveau auszubauen.Der berufsbegleitende Fernstudiengang wird in Form von Blended Learning angeboten, einer Mischung aus Selbststudium, bei relativ freier Zeit- und Ortseinteilung, in Kombination mit digitalen Lernelementen auf einer Lernplattform und Online-Lehrveranstaltungen. Hinzu kommen Präsenzveranstaltungen an Wochenenden mit persönlichem Austausch zwischen Studierenden und Lehrenden und Netzwerkbildung vor Ort an der Hochschule – zurzeit abhängig von den aktuellen Corona-Hygiene-Regelungen.Die Hochschule Koblenz bietet den Fernstudiengang Human Resource Management (M.A.) in Kooperation mit dem zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund an. Hier können sich Fernstudieninteressierte vom 02. Mai 2022 bis 15. Juli online für das kommende Wintersemester 2022/23 bewerben, unter: www.zfh.de/anmeldung . Für Bewerber*innen ohne Erststudium endet die Bewerbungsfrist am 15. Juni 2022.Weitere Informationen unter: www.zfh.de/master/hrm/ und www.zfh.de/hrm/