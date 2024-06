Jetzt weiterqualifizieren: MBA-Fernstudium Digital Finance, Strategie & Accounting

Am Donnerstag, den 20. Juni 2024 um 17:00 Uhr lädt die GSRN alle Interessierten zu einer Online-Informationsveranstaltung ein: Die Studiengangsleitung, vertreten durch Prof. Dr. Stephanie Hehn-Ginsbach und Prof. Dr. Gösta Jamin, sowie Programm-Managerin Annkathrin Scheller stellen den MBA-Fernstudiengang ausführlich vor. Die Teilnehmenden erfahren alles über die Studieninhalte, den Ablauf und die Organisation des Fernstudiengangs. Im Anschluss haben sie Gelegenheit, individuelle Fragen zu stellen. Ein zweites Webinar findet am 11. Juli 2024, ebenfalls um 17:00 Uhr statt. Alle Interessierten sind herzlich willkommen, sie werden um Anmeldung per Mail an annkathrin.scheller@gsrn.de gebeten und erhalten anschließend die Zugangsdaten.Die moderne Arbeitswelt erfordert aktuelles Fachwissen und fachübergreifende Kenntnisse. Das Fernstudium "Digital Finance, Strategie & Accounting" (MBA) bietet eine zukunftsweisende Qualifizierungsmöglichkeit. Die Studierenden erwerben praxisnahes Wissen, da beide Studiengangsleiter in Wirtschaftsunternehmen aktiv sind und in Fachpublikationen zu branchenrelevanten Themen veröffentlichen.Angesprochen sind Interessierte mit einem ersten Hochschulabschluss und einer mindestens einjährigen Berufserfahrung nach dem Erststudium. Auch beruflich Qualifizierte ohne Erststudium, aber mit mehrjähriger einschlägiger Berufserfahrung, können über eine Eignungsprüfung zum Studium zugelassen werden.Die GSRN, als 100%ige Tochtergesellschaft der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen, bietet den Fernstudiengang in Kooperation mit dem zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund in Koblenz an. Hier können sich Interessierte bis zum 15. August 2024 unter https://www.zfh.de/anmeldung für das Wintersemester 2024 bewerben.Weitere Informationen unter http://www.zfh.de/mba/finance und http://www.gsrn.de/dfsa