Jetzt weiterqualifizieren: Human Resource Management M.A.

Interessierte, die neben dem Beruf einen qualifizierten Masterabschluss in Human Resource Management anstreben, können sich am Mittwoch, den 27. April 2022 bequem von zu Hause oder aus dem Büro online informieren. Die Hochschule Koblenz lädt zur kostenfreien Teilnahme am Zoom-Meeting ein: Das Fernstudien-Team stellt die Studieninhalte, den Ablauf und die Organisation des fünfsemestrigen Fernstudiums Human Resource Management (M.A.) ausführlich vor. Die Teilnehmenden haben dabei Gelegenheit, im Live-Chat Fragen zu stellen – entweder mündlich oder schriftlich. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen dem Online-Meeting am 27. April, um 17:30 Uhr beizutreten unter: https://zoom.us/join , Meeting-ID: 687 2885 0995 und dem Kenncode 782237.Qualifizierte Personalerinnen und Personaler sind gefragt – Human Relations stellen in Unternehmen einen entscheidenden Erfolgsfaktor dar – Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die wichtigste Ressource eines Unternehmens. Das Aufgabengebiet im Personalmanagement hat sich in den letzten Jahren stark erweitert, was die Arbeit im HR-Bereich nicht nur vielfältig, sondern auch herausfordernd macht. Unterschiedliche Bereiche sind zu bewältigen, von operativen Themen der Personaladministration, über die Ausbildung und die Personalentwicklung, das Personalmarketing & Recruiting, Compensation & Benefits oder Personalcontrolling, bis hin zu allen People-Themen wie Vereinbarkeit von Beruf & Familie, betriebliches Gesundheitsmanagement u.v.m.Auf diese Herausforderung bereitet das berufsbegleitende Masterfernstudium vor. Angesprochen sind sowohl Young Professionals, die sich für den HR-Bereich qualifizieren möchten, als auch Personalverantwortliche, die ihre Fähigkeiten weiter ausbauen möchten. Neben Absolventinnen und Absolventen eines ersten Hochschulstudiums haben auch Mitarbeitende in Personalabteilungen mit einer kaufmännischen Ausbildung die Möglichkeit, nach entsprechender Berufserfahrung über eine Eignungsprüfung das Studium aufzunehmen. Das Studium schließt nach fünf Semestern mit dem international anerkannten Titel Master of Arts ab.Die Hochschule Koblenz bietet den Fernstudiengang Human Resource Management (M.A.) in Kooperation mit dem zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund an. Hier können sich Fernstudieninteressierte vom 02. Mai 2022 bis 15. Juli online für das kommende Wintersemester 2022/23 bewerben, unter: www.zfh.de/anmeldung . Für Bewerber/innen ohne Erststudium endet die Frist am 15. Juni 2021.Weitere Informationen unter: www.zfh.de/master/hrm/ und www.zfh.de/hrm/