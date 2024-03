Jetzt online informieren: Berufsbegleitend zum MBA-Abschluss

Wer sich jetzt mit dem Gedanken beschäftigt, sich neben Beruf und anderen Verpflichtungen weiter zu qualifizieren, kann sich im März gleich dreimal informieren. Die GSRN, eine 100%ige Tochtergesellschaft der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG), lädt alle Interessierten zu Online-Info-Veranstaltungen ein: Am Mittwoch, den 06. März 2024, von 17:00 – 18:00 Uhr geht es um den Fernstudienstudiengang Unternehmensführung MBA und am 13. März 2024 zur gleichen Zeit um das Fernstudium Internationale Betriebswirtschaftslehre MBA. Für beide Veranstaltungen erhalten Teilnehmende einen Zugangslink durch eine Mail an Annkathrin Scheller: annkathrin.scheller@gsrn.de Die Info-Session am 20. März 2024 von 17:00 – 18:30 Uhr zeigt Studieninteressierten ohne Bachelor oder ohne Abitur ihre Möglichkeiten auf, in ein MBA-Fernstudium einzusteigen. Wer dabei sein möchte, kann sich hier registrieren: https://gsrn.de/veranstaltungen/2024_03_20-master-ohne-bachelor-info-session/ Was viele noch nicht wissen: Rheinland-Pfalz ist eines der eines der wenigen Bundesländer, in denen es möglich ist, einen weiterbildenden Masterstudiengang auch ohne Bachelor oder Abitur zu absolvieren. Dies gilt auch für die Studiengänge an der GSRN und viele weitere Studienangebote im zfh-Fernstudienverbund. Unter welchen Voraussetzungen, wie beispielsweise Berufserfahrung oder Eignung, dies möglich ist, erfahren alle Interessierten am 20. März in der kostenfreien und unverbindlichen Info-Session zum Master ohne Bachelor. Studierende und Absolventen, die diesen Weg bereits eingeschlagen haben, sind dabei und berichten über ihre Erfahrungen.Der international anerkannte Abschluss Master of Business Administration (MBA) gilt als Türöffner zu Führungspositionen im mittleren und gehobenen Management. Absolvierende haben beste Karrierechancen.Bei der Durchführung berufsbegleitender Fernstudiengänge unterstützt das zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund die HWG Ludwigshafen. Hier können sich Interessierte ab Anfang Mai zum kommenden Wintersemester 2024/25 online bewerben unter http://www.zfh.de/anmeldung unter http://www.zfh.de/mba/unternehmensfuehrung und http://www.gsrn.de/unternehmensfuehrung http://www.zfh.de/mba/bwl und http://www.gsrn.de/internationale-betriebswirtschaftslehre